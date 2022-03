Ermal Meta in concerto: il tour estivo fa tappa nel Catanese

Ermal Meta annuncia il tour estivo e fa tappa in Sicilia. Il cantante si esibirà nel Catanese, a chiusura del suo tour. Tutte le info sulla data e i biglietti.

L’estate 2022 continua ad arricchirsi di eventi e di concerti. Sono moltissimi gli appuntamenti già fissati per i prossimi mesi a Catania e dintorni e, ogni giorni, se ne aggiungono altri. Tra gli ultimi annunci, arriva anche quello che riguarda il tour estivo di Ermal Meta.

Il cantante ha dato la notizia ai fan tramite i propri canali social: “Finalmente si ritorna. Date certe e l’estate davanti. Non ho mai patito la mancanza di qualcosa come mi è successo per il palco. Io sarò lì e lo sarete anche voi”.

Sono undici le tappe in tutta Italia, da Nord a Sud, che permetteranno all’artista di esibirsi dal vivo in diverse città. Il tour comincerà il 6 luglio a Genova e si concluderà il 17 agosto in Sicilia. Il concerto si terrà nel Catanese, presso l’Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea. I biglietti sono disponibili a partire dalle 17 di mercoledì 21 marzo 2022.

Il tour estivo di Ermal Meta: le date