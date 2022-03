Coronavirus Sicilia, i dati su casi, vittime e ricoveri: gli ultimi aggiornamenti

Coronavirus Sicilia: cosa riferiscono i bollettini diffusi nel weekend? Di seguito gli ultimi dati su ricoveri, positivi, decessi e guariti.

Il 31 marzo 2022 finirà lo stato di emergenza e dal giorno seguente, seppur con gradualità, le restrizioni verranno allentate. Il Coronavirus, tuttavia, continua a correre, anche in Sicilia. Di seguito i dati estrapolati dai bollettini di sabato 19 e domenica 20 marzo.

Sabato 19 marzo: il bollettino

Il bollettino diffuso sabato 19 marzo riferiva di 6.107 casi, registrati nel corso delle 24 ore precedenti e a fronte di 40.165 tamponi processati. Il tasso di positività si attestava, poi, al 15,2%.

Si indicavano, inoltre, ulteriori 15 vittime e 8.395 i guariti. I ricoveri risultavano generalmente in calo: 8 in meno (rispetto a venerdì) in regime ordinario, 2 in meno in terapia intensiva.

Ecco i nuovi casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

a Palermo 1.777 casi;

a Catania +908;

a Messina +1.787;

a Siracusa +524;

a Trapani +781;

a Ragusa +626;

a Caltanissetta +492;

a Agrigento +807;

a Enna +153.

Il totale fa 7.855 perché, secondo quanto precisato dalla Regine, 1.748 casi sono riferiti a giorni precedenti al 18 marzo.

Domenica 20 marzo: il bollettin0

Aggiornamenti live Sicilia sul Coronavirus sono emersi anche nelle scorse ore. Il bollettino del Ministero della Salute diffuso ieri, domenica 20 marzo, indica ulteriori 4.777 nuovi positivi al Coronavirus, su su 30.537 tamponi processati. L’indice di positività è leggermente salito, raggiungendo il 15,6%.

La Regione, ad ogni modo, comunica di questi 4.777 ben 1.156 casi fanno riferimento a giorni precedenti il 19 marzo.

I decessi indicati, 12, sarebbero tutti relativi a giorni precedenti domenica mentre i nuovi guariti 2.225.

E per quanto riguarda i ricoveri? L’ultimo bollettino indica un aumento:

in regime ordinario +26 rispetto al giorno precedente;

in terapia + 2 rispetto al giorno precedente (con 4 nuovi ingressi).

Di seguito i nuovi casi di Coronavirus suddivisi per provincia: