Frah Quintale in concerto in Sicilia: tappa a Catania

L'ideatore del nuovo genere pop italiano Frah Quintale arriva in Sicilia. Il suo tanto atteso concerto si terrà a Catania.

A Catania, i concerti musicali continuano ad arricchire l’estate. Dopo tanta attesa arriva il “Summer tour 2022” di Frah Quintale il 28 agosto a Villa Bellini, organizzato da Show Biz e Live Spettacoli. Si tratta di un artista che ha cambiato il pop italiano delineandone un nuovo genere. Ha vinto anche un disco di platino con l’album “Regardez Moi” e ha superato i 250 milioni di ascolti su Spotify.

Francesco Servidei, in arte Frah Quintale, ha 32 anni ed è di Brescia. Il suo percorso musicale inizia nei Fratelli Quintale, ma dopo cinque album lascia la formazione per intraprendere la carriera da solista. Dal 2017 l’artista non si è mai fermato e non solo nei live, con un tour durato oltre 2 anni e un successo che ha trasformato in sold-out i suoi concerti. Nel 2019 ha pubblicato prima il singolo “Farmacia” e successivamente ha annunciato il nuovo, secondo disco dal titolo “Banzai”.

Il 26 giugno pubblica per Undamento la prima parte, “Banzai” (Lato Blu), anticipato dai singoli “Contento e Buio di giorno” e dal brano “La Calma”. Sempre nel 2020, dopo il feat. con Mecna nel singolo “Tutto Ok”, pubblica una nuova canzone dal titolo “Gabbiani” e a gennaio 2021 collabora con Takagi & Ketra e Marco Mengoni nel singolo “Venere & Marte”. Il 4 giugno esce per Undamento il secondo lato, “Banzai” (Lato arancio).