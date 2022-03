Paolo Nutini, dopo 7 anni nuovo tour in Italia: una tappa in Sicilia

Paolo Nutini: nuovo tour con ben 8 date "italiane". Una di queste è in Sicilia.

A distanza di ben sette anni dal suo ultimo tour in Italia, Paolo Nutini torna ad esibirsi lungo la Penisola. Il cantautore scozzese non ha dimenticato di far gioire il pubblico siciliano. Fissato per il prossimo 27 luglio 2022 un concerto al Teatro Antico di Taormina.

Il tour 2022 di Paolo Nutini conta in tutto 8 date. Eccole di seguito: