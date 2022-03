Stasera in Tv: in onda “Animali fantastici e dove trovarli” e “Baywatch”

La redazione di LiveUnict propone una serie di film e programmi da guardare stasera in tv comodamente dal divano di casa propria in vista del weekend. Ecco i titoli più interessanti.

Il vegetale [Rai 2, ore 21:20]: Fabio è un giovane neolaureato che non riesce a trovare un lavoro, alle prese con un padre ingombrante e una sorellina capricciosa e viziata. Entrambi lo considerano un “vegetale”. Un evento inatteso cambierà improvvisamente i ruoli. Fra situazioni comiche e trovate paradossali, Fabio dovrà reinventare la sua vita.

Animali fantastici e dove trovarli [Italia 1, ore 21:30]: New York, 1926. Il magizoologo Newt Scamander sbarca in città insieme a numerose creature fantastiche racchiuse in una magica valigia. La loro fortuita liberazione da parte del babbano Jakob Kowalski porterà numerosi guai in una New York già in subbuglio: una forza misteriosa porta caos.

Yes Man [Canale 27, ore 21:10]: Preoccupato con la propria vita privata infelice, Carl va a un seminario che invita tutti quanti a non farsi sfuggire le occasioni di vivere e di rispondere sempre di si a tutti gli inviti richieste e domande. Carl ci prova e diventa cosi uno YES MAN.

Baywatch [Italia 2, ore 21:15]: Dwayne Johnson e Zac Efron nell’action comedy ispirata alla serie tv anni 90. Mitch e il suo team di bagnini devono sgominare una pericolosa banda di trafficanti di droga.