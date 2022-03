In Sicilia è record di donne manager: prima regione in Italia

Un risultato inatteso in Sicilia sul numero di donne manager. Enna è l'unica unica città italiana dove il numero di manager donne supera quello degli uomini.

La Sicilia si posiziona prima Regione d’Italia nella classifica 2020 per la percentuale di donne manager: si tratta del 25% sul totale dei dirigenti, cioè di 373 donne su un totale di 1.470.

Le classifiche citate sono tratte dal tradizionale Rapporto Donne di Manageritalia sui dirigenti privati che viene pubblicato, come ogni anno, in occasione della Festa della Donna con un’elaborazione dei dati Inps.

Secondo questa classifica, la Sicilia è inoltre la sesta regione per numero assoluto di donne dirigenti: un risultato inatteso a cui ne segue un altro, cioè quello di Enna, la quale sarebbe l’unica città italiana in cui le donne superano i manager uomini (127 contro 172).

Dal 2019 al 2020, sull’isola le donne manager sono aumentate dello 0,54%, mentre il numero totale dei dirigenti è cresciuto, nello stesso periodo, dell’1,24%. Questo sarebbe un dato molto diverso dalla media nazionale in cui le donne hanno trainato la crescita del numero dei dirigenti con un aumento del 5%.

Bisogna dire, però, che tra il 2008 ed il 2020 le manager delle aziende siciliane sono cresciute dell’80%, mentre durante lo stesso periodo di tempo i manager uomini sono calati di oltre il 20%.

“La crescita del numero delle dirigenti anche in Sicilia e nel Meridione in generale – afferma Mario Mantovani, presidente Manageritalia – dimostra come anche durante la pandemia le aziende strutturate abbiano puntato su competenze e gestione manageriale. Nella dirigenza privata da anni si vedono entrare nuovi manager donna, scelte per formazione, competenze e capacità”.