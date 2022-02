Stasera in TV: in onda “Vostro onore ” e “American Pie”

Stasera in TV: la redazione di LiveUnict vi propone dei film da non perdere, questo ultimo giorno di febbraio.

Vostro onore [Rai 1, ore 21:25]: mentre guida la macchina della madre, Matteo Pagani urta una moto e scappa dal luogo dell’incidente senza aiutare il motociclista. Sul punto di denunciare il figlio, Vittorio Pagani scopre che il motociclista appartiene ad un clan mafioso.

C’era una volta a New York [Italia 1, ore 21:00]: nel 1920, due sorelle Ewa e Magda lasciano la Polonia e partono per New York, per cercare una vita migliore, appena arrivate i medici scoprono che Magda è molto malata e viene allontanata dalla sorella, Ewa si ritrova sola a New York e conosce Bruno, un uomo cattivo e senza scuproli.

American Pie – Il matrimonio[Canale27, ore 21:10]: Jim e Michelle, stanno per sposarsi i loro amici si preparano al grande evento, Steve mette gli occhi addosso a Cadance, la sorella della sposa, lo sposo preoccupato cerca di calmare le acque.

Honest Thief [TV8, ore 21:30]: Tom, un rapinatore di banche dopo essersi innamorato di Annie, decide di non fare più rapine, fa così un accordo con l’FBI che non erano mai riusciti a catturarlo, ma si accorge che i federali hanno un’altra idea ovvero di accusarlo per omicidio, Tom riprenderà in mano la situazione attraverso una vendetta spaventosa.