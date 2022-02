UNICT – Lezioni in presenza e capienza al 100%: le ultime disposizioni

Unict ha comunicato le nuove disposizioni riguardanti le lezioni che si terranno in presenza e la capienza delle aule al 100%. Ecco da quando.

L’Università di Catania, oltre a dare disposizioni riguardanti gli esami e le lauree in presenza, ha informato anche il ritorno delle lezioni in presenza e la capienza aule al 100%. Le lezioni degli insegnamenti di tutte le materie e di tutti i giorni si svolgeranno in modalità mista (Teams e in presenza) per tutto il mese di marzo e a partire dal 1° aprile, invece, si ritornerà esclusivamente in presenza. Inoltre, non sarà più necessario prenotare il proprio posto per le lezioni o per le aule studio o biblioteche. Anche i laboratori e i tirocini continueranno a svolgersi in presenza.

Tuttavia, Unict ha comunicato che vi sono delle eccezioni per alcuni studenti e che dunque saranno esenti da tali disposizioni. Nello specifico si tratta dei seguenti studenti.