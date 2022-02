UNICT – Lauree ed esami ritornano in presenza: cosa cambia da marzo

UNICT - Nuove disposizioni da parte dell'Ateneo riguardanti esami e lauree. Di seguito le ultime notizie.

L’Università di Catania ha emanato le nuove disposizioni riguardanti le lauree e gli esami. Tuttavia, fino ad ora gli esami si sono tenuti in modalità a distanza per tutta la sessione invernale e dal prossimo 7 marzo si terranno esclusivamente in presenza. La stessa procedura è valida per le lauree. Infatti, a partire dalla prossima sessione è previsto che ogni candidato porti massimo 10 invitati e partire dal 31 marzo sarà abolito il numero massimo di partecipanti.

Tale disposizioni, però, hanno delle eccezioni. Infatti, per alcuni studenti che rispettano determinati requisiti è possibile continuare ad usufruire di teams anziché ritornare in presenza. Di seguito gli studenti coinvolti: