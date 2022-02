Sigonella, partito drone sui cieli dell’Ucraina: si tratta del Global Hawk

Dalla base americana presente a Sigonella in Sicilia è partito un drone diretto sui cieli dell'Ucraina.

Sui cieli dell’Ucraina, la scorsa notte, è partito un drone da Sigonella (base militare americana presente in Sicilia) per monitorare la situazione in Ucraina. Si tratta del drone Global Hawk.

“Siamo molto preoccupati per la situazione in Ucraina. Spero non si arrivi mai all’uso di Sigonella come base militare attiva” – ha detto Rosario Lo Faro, sindaco di Lentini, su cui ricade parte dell’aeroporto militare dell’Aeronautica Militare Italiana di Sigonella.

L’aeroporto di Sigonella è sede del 41º Stormo AntiSom, l’11º Reparto manutenzione velivoli ed il 61º Gruppo Volo. “In passato – dice il sindaco Lo Faro – abbiamo già vissuto momenti del genere. Situazioni che hanno coinvolto anche il nostro territorio. Certo, non siamo indifferenti per come si stanno evolvendo le cose nella guerra in Ucraina”.