Concorso Guardia di Finanza, bando per 1175 Allievi Marescialli: le info

Concorso Guardia di Finanza 2022: nuovo bando destinato all’immissione in Accademia di 1.175 Allievi Marescialli. Di seguito tutte le principali informazioni.

Concorso Guardia di Finanza: all’interno della Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2022 è stato pubblicato un nuovo bando volto all’ammissione di ben 1175 Allievi marescialli al 94° corso presso la Scuola Ispettori della GdF, per l’anno accademico 2022-2023. Di seguito tutti i dettagli.

I posti a disposizione

I posti risultano così suddivisi:

1133 per il contingente ordinario ;

per il ; 42 destinati al contingente di mare;

Si esplicita, tuttavia, che ciascun candidato potrà presentare apposita domanda per un solo contingente.

I requisiti richiesti

Potranno partecipare alla selezione e ambire ad ottenere un posto sia i sovrintendenti, gli appuntati e finanzieri e gli allievi finanzieri che i cittadini alle armi. Questi ultimi, però, dovranno essere in possesso di alcuni. Tra tutti:

aver compiuto 17 anni ma non aver superato i 26 anni di età alla data di scadenza del bando;

non esser stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;

godere di diritti civili e politici;

Inoltre si precisa che tutti i candidati dovranno essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Le prove previste

Il nuovo Concorso Guardia di Finanza prevede diverse prove. In particolare:

una prova preselettiva , ovvero un test di 100 domande;

, ovvero un test di prove di efficienza fisica , che consiste in una serie di esercizi (quali, nel caso del contingente ordinario, salto in alto, piegamenti sulle braccia e corsa piana 1.000m;

, che consiste in una serie di esercizi (quali, nel caso del contingente ordinario, salto in alto, piegamenti sulle braccia e corsa piana 1.000m; una prova scritta di cultura generale , dalla durata di 4 ore, che si terrà il 22 aprile 2022 ;

, dalla durata di 4 ore, che si terrà il ; una prova orale su Storia, Geografia e Matematica;

Concorso Guardia di Finanza: come presentare domanda?

Non resta che esplicitare come presentare apposita domanda di partecipazione. Questa dovrà essere compilata esclusivamente per mezzo di procedura telematica (disponibile sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it), entro le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale “Concorsi ed esami”.

Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare il bando integrale in Gazzetta.