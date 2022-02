Spiagge, dal 2024 concessioni balneari a gara: ecco cosa cambierà

Già da adesso si pianifica la riforma per le prossime stagioni balneari italiane: da gennaio 2024 uno dei requisiti sarà quello di garantire a tutti l'accesso al mare.

“Ora siamo già al lavoro, anche con le associazioni del settore, per cambiare e migliorare il testo in Parlamento- ha detto-. L’auspicio è farlo insieme al resto del centrodestra: è prioritario tutelare lavoro, investimenti e sacrifici di imprenditori e lavoratori balneari ”.

Il Cdm, inoltre, ha pensato anche ad un disegno di legge che prevede una delega al governo per l’adozione, entro sei mesi, di uno o più decreti legislativi per “ riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime , lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative, nonchè la disciplina in materia di concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, ivi inclusi i punti d’ormeggio “.

Il Consiglio dei Ministri , in vista delle prossime stagioni balneari italiane, ha stabilito che, a partire da giorno 1 gennaio 2024, inizieranno i bandi di gara per le concessioni balneari.

Tuttavia, c’è chi non è d’accordo: “Con questo atteggiamento non è l’Europa che ci dice di fare qualcosa– commenta Fabrizio Licordari, presidente di Assobalneari Italia, aderente a Federturismo Confindustria- ma e’ il governo italiano che ci sta mandando in pasto all’Europa e sta aprendo le porte agli investitori stranieri”.

“Il governo ha fatto delle proposte emendative senza averle condivise e ragionate con noi associazioni di categoria– ha inoltre aggiunto-, un modo di fare del tutto singolare tenuto nella segretezza e questo è già significativo di come vengano trattate le questioni in questo esecutivo. Siamo stati chiamati a partecipare a tre riunioni che sono state dei monologhi in cui abbiamo spiegato perché non si deve applicare la normativa in Italia ma risposte non ce ne sono state date”.