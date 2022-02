Coronavirus Sicilia, 6.005 nuovi casi e 60 vittime: i dati per provincia

Coronavirus Sicilia: di seguito tutti i dati utili a delineare il quadro epidemiologico dell'Isola, estrapolati dal nuovo bollettino del Ministero della Salute.

Nuovi aggiornamenti live Sicilia sul Coronavirus. Il nuovo bollettino del Ministero della Salute, appena reso pubblico, riferisce di 6.005 nuovi casi registrati nel corso delle ultime 24 ore. I tamponi processati ammontano a 35.913. La Sicilia, il cui tasso di positività è ora fisso al 16,7%, oggi è sesta in Italia per numero di contagi.

Si indicano, inoltre, 6o ulteriori vittime e 4.558 i guariti.

E per quanto riguarda le ospedalizzazioni? Risultano in aumento i ricoveri in regime ordinario (6 in più rispetto a ieri) mentre calano quelli in terapia intensiva (5 in meno rispetto a ieri).

I dati per provincia

Di seguito i nuovi contagi da Coronavirus, suddivisi per provincia siciliana:

Palermo: 986 nuovi casi;

Catania: + 1.194 ;

; Messina: + 1.003;

Siracusa: + 873;

Ragusa: + 487;

Trapani: + 400;

Caltanissetta: + 466;

Agrigento: + 613;

Enna: + 174.

E in Italia?

A livello nazionale, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 70.852 nuovi casi e 388 ulteriori decessi.