Ryanair, offerte a partire da 4,99 euro: voli da e per Catania

Ryanair: per tutto il mese di febbraio sarà possibile viaggiare da e per Catania e raggiungere le principali città a partire da 4,99€. Tutte le offerte.

Tornano le offerte “Last-Minute” della compagnia aerea low-cost Ryanair. Per tutto il mese di febbraio sono disponibilii voli nazionali e internazionali a partire da 4,99€. Sarà possibile usufruire dell’offerta anche per viaggiare dalla città di Catania.

Voli disponibili da Catania

Per chi vuole partire dall’aeroporto internazionale Fontanarossa di Catania e raggiungere le principali città d’Italia, può acquistare un biglietto a partire da 4,99€. Tantissime le città che è possibile raggiungere grazie a questa offerta, come Bari, Bologna, Cagliari, Genova e Pisa. Mentre, per chi volesse raggiungere città estere come Marsiglia, Sofia e Kyiv spenderà 7,99€ e chi vorrà volare per Budapest e Katowice spenderà 9,99€.

Una spesa maggiore è prevista per le città di Varsavia (22,59€) e Vienna (23,20€), mentre Siviglia e Eindhoven presentano una spesa di 14,99€ seguite da Berlino Brandeburgo che costa 16,99€. Di seguito la lista completa delle mete low cost da Catania:

Voli disponibili per Catania

Altre offerte riguardano poi la partenza da alcune città di Italia per atterrare a Catania, molte delle quali a 4,99€. Queste sono: