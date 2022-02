Bonus matrimonio 2022: potrà essere richiesto solo dalle imprese che nell’anno 2020 hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 30%.

Bonus matrimonio 2022: con l’approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Economia e delle Finanze sono stati sbloccati i fondi per il bonus matrimonio 2022, infatti sono stati stanziati 60 milioni di euro per questo 2022.

Bonus matrimonio 2022: chi può fare domanda

Ma chi potrà effettuare la domanda nello specifico? Le domande potranno essere inviate dalle imprese dei settori wedding, intrattenimento, organizzazione di feste e cerimonie e Hotellerie-Restaurant-Catering, ovvero i settori che risultano essere i più penalizzati dalle restrizioni attuate durante l’emergenza pandemica. Infatti questo aiuto rivolto, giova proprio ad incrementare nuovamente il settore che a causa di questi anni pandemici ha sofferto inevitabilmente di un deficit. Pensando in primis ad altre eventualità di maggiore rilievo rispetto alla celebrazione in grande delle nozze. Ma come sempre, sono specifici i soggetti che possono beneficiare di questo bonus come le stesse imprese del comparto eventi.

Il MISE tramite un annuncio pubblicato sul proprio sito web, ha comunicato l’approvazione del decreto congiunto con il MEF, che sblocca per il 2022, i fondi per il bonus matrimonio, un contributo a fondo perduto a favore delle imprese del comparto eventi che nell’anno 2020 hanno subito una riduzione del fatturato pari almeno al 30% rispetto a quello del 2019.

Ma, a chi vanno questi fondi? Ecco la suddivisione

“Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 alle imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell’Hotellerie-Restaurant-Catering (Ho.Re.Ca), sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa”. Ecco in corrispondente la suddivisione:

40 milioni al settore del wedding;

10 milioni al settore dell’intrattenimento e dell’organizzazione di feste e cerimonie;

10 milioni al settore dell’Hotellerie-Restaurant-Catering (Ho.Re.Ca.)

Come effettuare la domanda?

Con le modalità e i termini che saranno stabiliti successivamente con un provvedimento, le domande per ricevere i contributi dovranno essere presentate all’Agenzia delle entrate