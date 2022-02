Assegno figli disabili: a quanto ammonta e chi può richiederlo

Assegno figli disabili: l' Inps ha dato l'ok per poter richiedere l'assegno erogato a tutte quelle famiglie in cui sono presenti genitori disoccupati o monoreddito.

L’Inps ha dato l’ok per la presentazione delle domande per l’assegno figli disabili erogato alle famiglie con genitori disoccupati o monoreddito. Con precisione spetta a coloro che fanno parte di nuclei monoparentali e che hanno figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento. L’importo ammonta a 150 euro mensili per ogni figlio disabile, fino a un massimo di 500 euro per genitore.

Domanda: possibilità di inoltro già dal’1° Febbraio 2022

Già dal 1º febbraio secondo la piattaforma Inps è possibile inoltrare la domanda , in cui è necessario indicare da parte del genitore e quindi del richiedente, il codice fiscale del figlio o dei figli con disabilità per i quali si chiede il contributo. Esclusivamente per l’anno di riferimento 2022, il genitore richiedente, attestando il possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma, può presentare domanda anche per l’anno precedente quindi per il 2021. Il contributo è cumulabile con il Reddito di cittadinanza. Quindi l’uno con esclude l’altro.

A quanto ammonta l’importo?

Risulta essere un importo mensile di 150 euro totali, che viene riconosciuto per l’intera annualità, quindi 12 mesi, da gennaio a dicembre. In presenza però, di due o più figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%, l’importo riconosciuto aumenta fino ad arrivare a 300 euro e a 500 euro mensili complessivi.

Requisiti necessari per poter fare domanda

Ecco i requisiti fondamentali per poter fare domanda per assegno figli disabili:

essere residenti in Italia;

avere un Isee in corso di validità non superiore a 3.000 euro; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’Isee è calcolato ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

essere disoccupato o, monoreddito e facente parte di nucleo familiare monoparentale;

fare parte di un nucleo familiare in cui siano presenti figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.

Tutte le istruzioni per fare la domanda

A partire dal 1° febbraio 2022 la procedura è disponibile online sul sito dell’Inps, previa autenticazione con SPID di almeno II livello, CIE o CNS. I cittadini richiedenti possono dunque accedere al menu “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Contributo genitori con figli con disabilità”; per i Patronati, il servizio è presente all’interno del “Portale dei Patronati”.

Una volta trasmessa la domanda sarà possibile verificarne lo status nella sezione “Ricevute e provvedimenti”, in cui sarà disponibile la ricevuta della domanda con l’indicazione del protocollo attribuito. Inoltre all’interno della domanda è fondamentale indicare il codice fiscale del figlio o figli per cui si sta facendo domanda.

Inoltre per il 2022, il genitore richiedente, attestando il possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma, può presentare domanda anche per l’anno 2021, selezionando l’apposito flag “Dichiaro di voler presentare domanda anche per l’anno 2021”. Per il pagamento è necessario indicare la modalità che può essere scelta dal richiedente, per cui:

bonifico domiciliato presso ufficio postale;

accredito su IBAN (è possibile indicare IBAN nazionali o esteri su circuito SEPA).

N.B: per quest’ultima opzione è possibile indicare degli IBAN di conto corrente bancario, di carta ricaricabile o di libretto postale