Festa di Sant’Agata 2022, saltano ancora le tradizionali celebrazioni: il programma

Festa di Sant'Agata 2022, celebrazioni a porte chiuse anche quest'anno a causa del Coronavirus: di seguito il programma ufficiale.

Emerge, di fatto, che la condizione epidemiologica vigente non permette lo svolgimento della festa come negli anni prima dell’avvento della pandemia.

“Ancora una volta le difficoltà causate dalla pandemia – si legge in una nota – obbligano a limitarci nelle manifestazioni esterne ed anche per quanto riguarda i momenti liturgici cui siamo devotamente abituati”.

Non ci sarà dunque la processione dalla vara, e neanche le candelore in giro per la città etnea. Tuttavia, è prevista la trasmissione in streaming degli eventi religiosi solenni della festa, come la messa dell’Aurora e le celebrazioni di giorno 5 febbraio.

Inoltre, vi è l’intenzione di esporre il busto per i devoti: “per venire incontro al desiderio dei fedeli di venerare Sant’Agata in presenza, sarà organizzata una esposizione straordinaria del busto-reliquiario e delle reliquie non appena le condizioni della emergenza epidemiologica lo consentano, anche prima delle celebrazioni di agosto” ha dichiarato Gristina.

Infine, è stato anche comunicato il programma della festa di Sant’Agata 2022, stilato con il supporto del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza e le autorità sanitarie. Eccolo qui di seguito.

Il programma

Triduo solenne di preparazione in cattedrale

Domenica 30 gennaio

Ore 09,30, 11,00: Sante Messe.

Ore 17,15: Recita del Rosario.

Ore 18,00: Santa Messa presieduta dal Parroco con la partecipazione delle donne operate al seno e preghiere a Sant’Agata.

Lunedì 31 gennaio

Ore 10,00: Santa Messa all’altare di Sant’Agata.

Ore 17,15: Recita del Rosario.

Ore 18,00: Santa Messa con la partecipazione del Maestro del fercolo e dei suoi collaboratori e dei direttivi e delle rappresentanze delle Associazioni agatine. Preghiere a Sant’Agata. Presiede Mons. Vicario generale.

Martedì 1° febbraio

Ore 10,00: Santa Messa all’altare di Sant’Agata.

Ore 17,15: Recita del Rosario.

Ore 18,00: Santa Messa con la partecipazione dei presidenti e rappresentanti delle associazioni dei cerei e preghiere a Sant’Agata. Presiede S. E. Mons. Salvatore Gristina, Amministratore Apostolico.

Ore 17,45: Nella festa della Presentazione del Signore l’Amministratore Apostolico presiederà la benedizione delle candele e la Santa Messa con la partecipazione delle rappresentanze delle religiose e dei religiosi dell’Arcidiocesi.

Nei giorni 3, 4, 5 e 12 febbraio dalle ore 08,00 alle ore 20,30 la Cattedrale rimarrà aperta per accogliere i fedeli che potranno partecipare alla Santa Messa.

Secondo le norme sanitarie vigenti, in Cattedrale saranno ammessi i fedeli nel numero consentito con la mascherina ed il giusto distanziamento. Al termine di ogni celebrazione i fedeli che hanno partecipato alla Messa saranno invitati ad uscire per la necessaria sanificazione. Si procederà poi all’ingresso di quanti vorranno partecipare alla celebrazione successiva.

Le messe saranno celebrate alle ore 8,30; 10,00; 11,30; 13,00; 16,00; 17,30; 19,00. La benedizione dei sacchi sarà impartita al termine di ogni messa rimanendo ciascuno al proprio posto. I sacerdoti saranno disponibili per le confessioni.

Venerdì 4 febbraio

Ore 06,00: L’Amministratore Apostolico, in diretta streaming sui canali FB e YouTube dell’Arcidiocesi, partecipa insieme al Signor Sindaco-reggente della Città alle operazioni di apertura del sacello e presiede la Messa dell’aurora. Al termine della celebrazione il busto-reliquiario della Santa Patrona sarà riposto nel sacello.

Sabato 5 febbraio – Solennità di Sant’Agata

Ore 06,00: S. E. l’Amministratore Apostolico in diretta streaming sui canali FB e YouTube dell’Arcidiocesi, partecipa insieme al Signor Sindaco-reggente della Città alle operazioni di apertura del sacello e presiede la Santa Messa. Al termine della celebrazione il busto-reliquiario della Santa Patrona sarà riposto nel sacello.

Domenica 6-Venerdì 11: Sante Messe alle ore 10,00 e alle ore 18,00 all’altare di Sant’Agata.

Martedì 8 febbraio: ore 17 e 30, ordinazione di due Diaconi.

Sabato 12 febbraio – Chiusura delle Celebrazioni

Ore 06,00: L’Amministratore Apostolico in diretta streaming sui canali FB e YouTube dell’Arcidiocesi, partecipa insieme al Signor Sindaco reggente della Città alle operazioni di apertura del sacello e presiede la Santa Messa. Al termine della celebrazione il busto-reliquiario della Santa Patrona sarà riposto nel sacello.