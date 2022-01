Sant’Agata, una donna alla guida del Comitato per la festa: è Mariella Gennarino

Mariella Gennarino nuova Presidente del Comitato per la Festa di Sant'Agata: è una stilista ben conosciuta a Catania.

Alla guida del Comitato per la Festa di Sant’Agata, per la prima volta, ci sarà una donna. È Mariella Gennarino, stilista e imprenditrice della moda, che ora sostituirà Riccardo Tomasello.

La notizia è stata confermata negli scorsi giorni, nel corso di una conferenza stampa presso l’Arcivescovado. Presenti l’arcivescovo uscente, Monsignor Salvatore Gristina, e il Sindaco di Catania Salvo Pogliese.

Gli altri Componenti del comitato sono Rosalba Panvini, Grazia Manuela Banna, Santa Barresi, Maurizio Magnano San Lio, Ettore Mastrojeni, Salvo Lo Giudice.

“Conosco da tempo molti dei nuovi componenti del Comitato per la Festa di Sant’Agata e in particolare Mariella Gennarino, una stilista profondamente legata alla nostra città, capace di unire una mentalità imprenditoriale al talento per l’arte e la moda – ha dichiarato Francesco Marano, Presidente emerito del Comitato Festa di Sant’Agata – . Le auguro buon lavoro per un compito così delicato e complesso alla guida del Comitato. Con lei abbiamo realizzato alcuni tra gli eventi agatini più riusciti degli ultimi anni, proprio in via Monfalcone dove ha sede il suo atelier”.

