Festa Sant’Agata 2022, celebrazioni a “porte chiuse”: il programma

A causa della pandemia, neanche quest'anno ci sarà la processione della vara della Santa, né ci saranno le candelore in giro per la città: ecco il programma delle celebrazioni, rivisitato nel rispetto delle norme anti-covid.

Nonostante la pandemia ancora in corso, Catania, seppur nel rispetto delle norme anti-covid, non rinuncia ai festeggiamenti in onore di Sant’Agata: è prevista, infatti, la trasmissione in streaming degli eventi religiosi solenni della festa, come la messa dell’Aurora e le celebrazioni di giorno 5 febbraio.

Inoltre, come dichiarato da Gristina, per venire incontro al desiderio dei devoti “sarà organizzata una esposizione straordinaria del busto-reliquiario e delle reliquie non appena le condizioni della emergenza epidemiologica lo consentano, anche prima delle celebrazioni di agosto”.

A Catania, tuttavia, il clima non sembra di festa: l’associazione delle candelore, elemento tanto folcloristico quanto religioso della tradizione catanese, è ufficialmente in protesta.

L’associazione ha anche lanciato una raccolta firme popolare: “È trascorsa una settimana dal nostro pubblico appello – dichiara Piero Lipera del Cereo Ortofrutticoli – con cui si invocava la opportunità, così come previsto dallo Statuto e dai Regolamenti del Comitato dei Festeggiamenti Agatini, di convocare il previsto tavolo di confronto, al fine di discutere collegialmente e democraticamente sulla possibilità di poter organizzare, al meglio e in formato ridotto, la festa che sta per arrivare. Invece –ha aggiunto– nessun segnale di attività è giunto dal Comitato appena insediatosi. Continuiamo ad esser del tutto ignorati”.

Inoltre, il segretario dell’associazione di categoria Cidec, Lorenzo Costanzo, ha lanciato un appello alle istituzioni per chiedere di discutere l’ipotesi di uscire a spalla ed effettuare una breve processione più lunga del solito con il Busto reliquiario della Santa, proprio come accadde nel 1991, mentre si combatteva la prima Guerra del Golfo.

Al momento, però, i catanesi non hanno perso le speranze: i drappi rossi con la “A” di Agata sono già appesi alle finestre.

Il programma

Lunedì 31 gennaio

Ore 17,15: Recita del Rosario.

Ore 18,00: Santa Messa con la partecipazione del Maestro del fercolo e dei suoi collaboratori e dei direttivi e delle rappresentanze delle Associazioni agatine. Preghiere a Sant’Agata. Presiede Mons. Vicario generale.

Martedì 1° febbraio

Ore 10,00: Santa Messa all’altare di Sant’Agata.

Ore 17,15: Recita del Rosario.

Ore 17,45: Nella festa della Presentazione del Signore l’Amministratore Apostolico presiederà la benedizione delle candele e la Santa Messa con la partecipazione delle rappresentanze delle religiose e dei religiosi dell’Arcidiocesi.

Ore 18,00: Santa Messa con la partecipazione dei presidenti e rappresentanti delle associazioni dei cerei e preghiere a Sant’Agata. Presiede S. E. Mons. Salvatore Gristina, Amministratore Apostolico.

Nei giorni 3, 4, 5 e 12 febbraio dalle ore 08,00 alle ore 20,30 la Cattedrale rimarrà aperta per accogliere i fedeli che potranno partecipare alla Santa Messa, mantenendo, però, il rispetto delle norme anti-covid.

Venerdì 4 febbraio

Ore 6,00: L’Amministratore Apostolico, in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube dell’Arcidiocesi, partecipa insieme al Signor Sindaco-reggente della Città alle operazioni di apertura del sacello e presiede la Messa dell’aurora. Al termine della celebrazione il busto-reliquiario della Santa Patrona sarà riposto nel sacello.

Sabato 5 febbraio – Solennità di Sant’Agata

Ore 6,00: S. E. l’Amministratore Apostolico in diretta streaming sui canali FB e YouTube dell’Arcidiocesi, partecipa insieme al Signor Sindaco-reggente della Città alle operazioni di apertura del sacello e presiede la Santa Messa. Al termine della celebrazione il busto-reliquiario della Santa Patrona sarà riposto nel sacello.

Domenica 6 Venerdì 11: Sante Messe alle ore 10,00 e alle ore 18,00 all’altare di Sant’Agata.

Martedì 8 febbraio: ore 17,30, ordinazione di due Diaconi.

Sabato 12 febbraio – Chiusura delle Celebrazioni

Ore 6,00: L’Amministratore Apostolico in diretta streaming sui canali FB e YouTube dell’Arcidiocesi, partecipa insieme al Signor Sindaco reggente della Città alle operazioni di apertura del sacello e presiede la Santa Messa. Al termine della celebrazione il busto-reliquiario della Santa Patrona sarà riposto nel sacello.

Le messe

Le messe saranno celebrate alle ore:

8,30;

10,00;

11,30;

13,00;

16,00;

17,30;

19,00.

La benedizione dei sacchi sarà impartita al termine di ogni messa rimanendo ciascuno al proprio posto. Per chiunque voglia confessarsi, infine, saranno disponibili alcuni sacerdoti.