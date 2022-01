Iscrizioni online scuola, ultime ore per inviare domanda: come fare

Iscrizioni online all’anno scolastico 2022/2023: a breve non sarà più possibile procedere. Come inviare domanda? Di seguito le procedure da seguire subito.

Iscrizioni online scuola: bisognerà affrettarsi, restano pochissime ore per inviare l’apposita domanda per il prossimo anno scolastico, quello 2022/2023. Ancora dubbi su come procedere? Di seguito le istruzioni ed altre informazioni utili.

Iscrizioni online scuola: cosa c’è da sapere

Le iscrizioni sono state aperte lo scorso 4 gennaio, alle ore 8:00, e si chiuderanno ufficialmente venerdì 28 gennaio, alle ore 20:00.

Secondo quanto indicato all’interno dell’apposita sezione del sito del Ministero dell’Istruzione, inoltrare la domanda per primi non riserva priorità di accoglimento da parte della scuola a cui si è interessati.

Tali iscrizioni online risultano obbligatorie per le scuole statali. Sono facoltative, al contrario, per gli istituti paritari.

L’iscrizione riguarda, poi, anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali delle Regioni che hanno aderito alla procedura, ovvero:

Calabria;

Lazio;

Liguria;

Lombardia;

Piemonte;

Sardegna;

Sicilia ;

; Toscana;

Umbria;

Veneto.

Iscrizioni scuola: come procedere?

Per procedere con la domanda sarà necessario accedere al sistema tramite il sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione, usufruendo di una delle seguenti identità digitali:

SPID (ovvero il Sistema Pubblico di Identità Digitale);

CIE (Carta di identità elettronica);

eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

In seguito occorrerà richiedere l’abilitazione: procedere in tal senso è già possibile dallo scorso 20 dicembre. Si precisa che l’abilitazione deve essere effettuata dal genitore dello studente o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Per avviare la procedura di iscrizione sarà, inoltre, necessario possedere il codice meccanografico della scuola o del Centro di Formazione Professionale (CFP) prescelto, riscontrabile tramite il sito web Scuola in Chiaro.

La compilazione della domanda

Dopo essersi abilitati al servizio sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline, bisogna procedere con la compilazione della domanda, che conta le seguenti quattro sezioni:

Dati alunno;

Dati famiglia;

Dati scuola;

Conclusione.

Si precisa che la domanda potrà essere compilata in momenti diversi ma, una volta inoltrata, non potrà più subire modifiche.

È possibile, inoltre, seguire l’iter della richiesta di iscrizione on line scuola. Come? Occorrerà consultare ancora una volta il sito del Ministero nella sezione “iscrizioni online”.