Concorsi Sicilia: i nuovi bandi e quelli in scadenza

Concorsi Sicilia: tre nuovi bandi e altri in scadenza. Alcune Aziende Sanitarie Provinciali, e non solo, ricercano numerose figure: ecco le informazioni utili.

Concorsi Sicilia: il mese di gennaio, ormai quasi giunto al termine, si è aperto con numerose nuove offerte di lavoro. Offerte che continuano a susseguirsi: si tratta di occasioni da non perdere per coloro che sono alla ricerca di un impiego, o che desiderano mettersi in gioco e cambiare la propria posizione lavorativa.

Mentre nuovi bandi sono stati pubblicati nelle scorse ore in Gazzetta, altri sono in scadenza. Ecco di quali si tratta.

Concorsi Sicilia: tre nuovi bandi per l’ASP di Messina

L’Azienza Sanitaria Provinciale di Messina assume. Di fatto, nella giornata di ieri, 25 gennaio, all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sono stati pubblicati tre nuovi bandi di concorso per incarichi di direttore. Più in particolare i conferimenti, per titoli e colloquio, riguardano:

un incarico quinquennale di direttore medico della struttura complessa – Modulo dipartimentale provinciale “dipendenze patologiche” , presso l’ASP di Messina;

, presso l’ASP di Messina; un incarico quinquennale di direttore medico con incarico di direzione di struttura complessa di Cardiologia , da svolgere presso il Presidio Ospedaliero del Comune di Sant’Agata di Militello, per conto dell’ASP di Messina;

, da svolgere presso il Presidio Ospedaliero del Comune di Sant’Agata di Militello, per conto dell’ASP di Messina; un incarico quinquennale, infine, di dirigente veterinario con incarico di direzione della struttura complessa, disciplina di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, da svolgere presso il Dipartimento di prevenzione veterinario, per conto dell’ASP di Messina.

Tutti e tre i bandi di concorso scadranno il prossimo 24 febbraio; per ogni ulteriore informazione, si rimanda alla Gazzetta Ufficiale.

Concorsi Sicilia: i bandi in scadenza

Accanto ai nuovi bandi, altri già in scadenza: è il caso di quelli indetti dall’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico “G. Rodolico- S. Marco” di Catania. Sono ben 20 le posizioni aperte, per le quali sarà possibile candidarsi entro il prossimo 30 gennaio 2022. Più in particolare, si ricercano:

cinque dirigenti medici, disciplina di malattie infettive , a tempo indeterminato;

tre dirigenti medici, disciplina di gastroenterologia , a tempo indeterminato;

tre dirigenti medici, disciplina di cardiochirurgia , a tempo indeterminato;

cinque dirigenti medici, disciplina di urologia , a tempo indeterminato;

tre dirigenti medici, disciplina di nefrologia, a tempo indeterminato, di cui due posti per l’UOC chirurgia vascolare e centro trapianti.

Un ultimo bando di concorso in scadenza, infine, è stato indetto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa: si desidera occupare, attraverso una selezione per titoli ed esami, ventuno posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione ed urgenza. Quest’ultimo bando avrà scadenza il prossimo 6 febbraio.