Reddito di cittadinanza a rischio: due scadenze per febbraio

Reddito di cittadinanza, a febbraio centinaia di persone rischiano di perdere il sussidio se non rispettano due parametri. Quali sono e come soddisfarli.

Reddito di cittadinanza a rischio per centinaia di famiglie a partire da febbraio. Entro il nuovo mese, infatti, in molti dovranno rispettare una scadenza del prossimo 31 gennaio: la compilazione della Dsu, la dichiarazione sostitutiva unica. Inoltre, dalla stessa data il Rdc verrà revocato per chi non è in regola con il Green pass. Vediamo cosa cambia.

Reddito di cittadinanza: perché serve il green pass

Nella legge di bilancio e nel decreto pubblicato il 7 gennaio 2022 viene introdotto l’obbligo, per chi riceve il reddito di cittadinanza, di frequentare i centri per l’impiego locali. Tuttavia, per accedere a questi luoghi dal 1° febbraio sarà necessario quantomeno il green pass base, ovvero la certificazione verde ottenibile con tampone negativo.

Il decreto in vigore da febbraio, infatti, introduce l’obbligo di green pass almeno base per l’accesso a tutti gli uffici pubblici, centri per l’impiego inclusi. Incrociando i dati dei percettori di Rdc e i non vaccinati, si stima la popolazione interessata sia di circa 100mila persone.

Reddito di cittadinanza e Dsu

L’altra scadenza, invece, riguarda il reddito di cittadinanza in relazione alla dichiarazione sostitutiva unica. Entro il 31 gennaio bisognerà aggiornare la Dsu, scaduta il 31 dicembre 2021. In caso contrario, l’Inps sospenderà l’erogazione del sussidio a chi non presenta dati aggiornati.

Ma cos’è, quindi, la Dsu? Si tratta di una dichiarazione che per quest’anno include redditi e patrimoni del 2020. Lo Stato chiede quindi di verificare che le condizioni per richiedere il reddito di cittadinanza siano rimaste invariate e consentano di rientrare nei parametri necessari per il beneficio.

Reddito di cittadinanza: i parametri per ottenerlo

Quali sono, quindi, i limiti per non perdere il reddito di cittadinanza a febbraio? Si tratta di: