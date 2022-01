Reddito di cittadinanza, senza Green pass si perde sussidio: ecco perché

Reddito di cittadinanza: risulterà fondamentale possedere il Green pass per continuare a mantenere il sussidio. Perché? Ecco tutti i dettagli in merito.

Reddito di cittadinanza: emergono rilevanti novità in merito. Per continuare a percepire il tanto desiderato sussidio bisognerà ora essere in possesso del Green pass. È la regola frutto della Legge di Bilancio e, al tempo stesso, del decreto risalente allo scorso 7 gennaio 2022.

In realtà non esiste alcuna regola secondo la quale i soggetti che non hanno il Green pass non possono recepire a priori il Reddito di cittadinanza. Si esplicita, tuttavia, che per ottenere o mantenere il Reddito adesso occorre frequentare i Centri per l’Impiego. Luoghi, questi, inaccessibili senza il possesso del Green pass “base”, da ottenere con il tampone negativo.

Di fatto, il decreto approvato a gennaio impone (a partire dal prossimo 1° febbraio) l’obbligo del Green pass “base” anche per l’accesso ai pubblici uffici di tutta Italia.

Reddito di cittadinanza: cosa è cambiato adesso?

Ma perché occorre frequentare i Centri per l’Impiego per continuare ad ottenere il celebre aiuto? Bisognerà ricordare che, nel frattempo, il Reddito di cittadinanza è notevolmente cambiato: diverse modifiche, in particolare, sono state apportate dalla Legge di Bilancio.

Cosa è cambiato? I beneficiari ritenuti occupabili sono ora obbligati a partecipare ad alcune attività e diversi colloqui che andranno svolti esclusivamente in presenza, proprio presso i già citati Centri per l’Impiego. Ciò significa che, per procedere a ciascuna attività e mantenere l’ambito sussidio, gli interessati dovranno almeno effettuare dei tamponi.

Una stretta, dunque, viene imposta ora anche a numerosi disoccupati presenti in Italia.

100 mila Rdc a rischio

Analizzando i dati sulle vaccinazioni anti-Covid, si ipotizza che i percettori del Reddito attualmente sprovvisti di Super green pass (in quanto non vaccinati o guariti dal Covid) siano inferiori al 10%. Si tratterebbe di circa 100mila beneficiari che con le nuove misure potrebbero rischiare parecchio.

Si esplicita, infine, che in Italia il sussidio raggiunge attualmente circa 1,3 milioni di nuclei familiari.