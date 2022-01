Coronavirus, in Sicilia 1.424 classi in DaD: i dati sulla scuola

L’USR e il Ministero dell’Istruzione hanno monitorato l'effettiva ripresa delle attività didattiche e l’andamento della situazione epidemiologica in tutte le scuole della Sicilia: di seguito i dati.

Quanti studenti siciliani hanno ricominciato a popolare le classi e per quanti vige la Didattica a Distanza? Questa settimana, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e il Ministero dell’Istruzione hanno monitorato la ripresa delle attività didattiche e analizzato l’andamento della situazione epidemiologica nelle scuole della Regione.

Per quanto riguarda lo svolgimento delle attività didattiche, dai dati diffusi con un documento del 19 gennaio 2022, è emerso che:

1.424 sono le classi in DaD e sezioni in quarantena , pari al 4,4%;

, pari al 4,4%; 513.567 sono gli alunni che hanno svolto attività didattica in presenza, pari al 83,9%.

La percentuale di alunni in presenza risulta, tuttavia, influenzata dalle ordinanze sindacali di 79 Comuni che hanno disposto la sospensione delle lezioni in presenza. La scorsa settimana, giovedì 13 gennaio, i Comuni con ordinanza di sospensione delle attività didattiche in presenza erano 168.

I dati raccolti sulla situazione epidemiologica hanno evidenziato un significativo aumento dei contagi dopo la pausa natalizia. I dati rilevati sono i seguenti:

21.813 gli alunni assenti in quanto positivi al Covid-19 , pari al 3,38% (4,32% è la media nazionale). Il 14 dicembre gli alunni positivi erano il 0,31%;

, pari al 3,38% (4,32% è la media nazionale). Il 14 dicembre gli alunni positivi erano il 0,31%; 17.216 gli alunni assenti perché in quarantena , pari al 2,67%;

, pari al 2,67%; 2.981 i docenti assenti in quanto positivi al covid-19, pari al 3,40% (5,80 è la media nazionale). Il 14 dicembre i docenti positivi erano il 0,49%;

al covid-19, pari al 3,40% (5,80 è la media nazionale). Il 14 dicembre i docenti positivi erano il 0,49%; 911 i docenti assenti perché in quarantena, pari all’1,04%;

837 gli ATA assenti in quanto positivi al Covid-19 , pari al 3,99% (5,50% è la media nazionale);

, pari al 3,99% (5,50% è la media nazionale); 298 gli ATA assenti perché in quarantena, pari al 1,42%.

Inoltre, il personale scolastico sospeso dal servizio, in quanto non in regola con l’obbligo vaccinale, ai sensi dell’art. 4-ter, c. 3 del D.L. 44/2021, risulta essere ripartito così:

605 docenti sospesi , pari allo 0,69%;

, pari allo 0,69%; 148 ATA sospesi, pari allo 0,71% del totale.

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul portale online dell’Urs Sicilia.