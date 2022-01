Lavoro Catania, da Lidl a Decathlon: le posizioni aperte

Lavoro Catania: alcune grandi aziende sono in cerca di lavoratori da assumere nelle sedi della città. Di seguito i dettagli sulle più interessanti posizioni.

Lavoro Catania: sono tante le opportunità di impiego in città, quindi perché non approfittarne? Lidl e Decathlon offrono interessanti posizioni lavorative, mentre Ikea, la multinazionale svedese, uno stage: di seguito tutte le informazioni utili per chiunque fosse in cerca di lavoro.

Lavoro Catania: Lidl assume

Lidl, la famosa catena europea di supermercati, è in cerca di lavoratori che possano svolgere le seguenti professioni: addetto vendite a chiamata e operatore di filiale part-time.

Nel ruolo di addetto vendite a chiamata, dopo un’adeguata formazione iniziale, in base alle necessità si lavorerà all’interno di diversi punti vendita svolgendo tante differenti mansioni.

L’addetto vendite a chiamata è inserito in un ambiente di lavoro dinamico e si avrà l’opportunità di lavorare in più punti vendita vicini tra loro, con orari di lavoro suddivisi in turni flessibili e part-time che vanno da un minimo di 4 ore fino a un massimo di 8.

Le principali mansioni per questa offerta di lavoro sono:

collaborazione con il team per la gestione ottimale del punto vendita;

rifornimento dei prodotti sugli scaffali;

sistemazione e pulizia dei locali.

Per quanto riguarda il ruolo di operatore di filiale, invece, le mansioni sono:

collaborazione con il team per la gestione ottimale del punto vendita;

rifornimento dei prodotti sugli scaffali;

preparazione e gestione dei nuovi articoli in promozione;

pulizia all’interno e all’esterno del Punto Vendita.

I requisiti per entrambi i ruoli offerti da Lidl sono i seguenti:

diploma di maturità ;

; spiccato orientamento al cliente;

attitudine al lavoro di squadra;

affidabilità e flessibilità;

approccio Multitasking.

Decathlon cerca personale: i dettagli

Anche Decathlon assume a Catania. In particolare, è alla ricerca di persone che possano ricoprire il ruolo di Sales Assistant Ciclismo/Laboratorio.

Si tratta di un impiego a tempo determinato (di un mese) con contratto part-time da 20 ore a settimana.

Le responsabilità del candidato saranno:

fidelizzare gli appassionati di ciclismo del territorio ;

; prendere decisioni circa la gestione del layout e del merchandising del proprio reparto.

I requisiti fondamentali, invece, sono:

conoscenza la lingua inglese ;

; esperienza sulla vendita, manutenzione e riparazione di bicicletta.

Lavoro Catania: stage Ikea

Ikea offre a Catania un interessante stage area Sales della durata di 6 mesi da 40 ore full-time. Per questo l’azienda offre 600 euro mensili e mensa gratuita.

I requisiti necessari sono i seguenti:

essere neolaureato ;

; avere una spiccata propensione all’attività commerciale;

Amare il contatto con i clienti.

I candidati, insieme al proprio tutor, si occuperanno di:

supportare le vendite facendo in modo che l’area di responsabilità sia pulita, ordinata, ben rifornita e correttamente prezzata, e controllando che i prodotti siano sempre in perfette condizioni;

facendo in modo che l’area di responsabilità sia pulita, ordinata, ben rifornita e correttamente prezzata, e controllando che i prodotti siano sempre in perfette condizioni; analizzare le capacità dei posti vendita secondo i parametri del sistema per garantire un’elevata disponibilità dei prodotti ;

; interagire attivamente con i clienti per identificare le loro esigenze ponendo le domande giuste, e consigliare loro le migliori soluzioni per la casa.

Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare i siti internet delle aziende citate.