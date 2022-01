Servizio Civile Catania, progetti per 40 volontari: i bandi

Servizio Civile Catania: online i bandi per 40 volontari a Catania e provincia. Di seguito tutti i progetti attivi nei vari comuni, i compensi e le scadenze.

Servizio Civile Catania al via: pubblicati i bandi per 40 volontari del servizio civile universale che scadrà il 26 gennaio 2022. I progetti saranno 4 e avranno luogo in diversi territori della provincia etnea. Il bando è aperto ai giovani dai 18 ai 28 anni con durata di 12 mesi.

I progetti in provincia di Catania

I progetti attivi sono differenti e avranno luogo in diversi paesi del territorio etneo con diverse finalità.

questo progetto avrà sede a Catania e ad Acireale e coinvolgerà 15 volontari/e. Il progetto ha come obiettivo quello di promuovere l’integrazione sociale, abitativa e lavorativa degli immigrati beneficiari dei centri SPRAR/SIMPROIMI. Clab – Creatività, Cittadinanza e Connessioni: avrà sede a Catania, Acireale e Caltagirone e coinvolgerà 8 volontari per le associazioni Arci Catania, Zo, Amari e Arci Babilonia. L’idea del progetto è quella di integrare giovani residenti e migranti alla vita della propria città e favorire la partecipazione alla vita associativa.

il progetto avrà sede ad Acireale, a cura di Legambiente Acireale, presso la Riserva della Timpa e coinvolgerà 2 volontari/e. Restart: il progetto avrà sede a Catania e Giarre a cura dell’UISP Unione italiana sport e coinvolgerà 4 volontari che saranno impegnati nello sviluppo della cultura della salute in cui la pratica sportiva può favorire la pratica del benessere.

Servizio Civile Catania: i progetti attivi

Numerosi sono anche i progetti che avranno luogo a Catania.

il progetto avrà sede a Catania presso “Il Giardino di Scidà” e coinvolgerà 4 volontari/e. Il progetto ha l’obiettivo di creare una coscienza critica antimafia e una reale consapevolezza dell’importanza di una informazione giornalistica libera e affidabile. Educazione: il progetto avrà sede a Catania, a San Giovanni Galermo e presso la Cooperativa Prospettiva Futura e coinvolgerà 6 volontari/e. I volontari si occuperanno dell’integrazione dei minori che vivono nel quartiere svantaggiato.

il progetto avrà sede a Catania, a San Giovanni Galermo e presso la Cooperativa Prospettiva Futura e coinvolgerà 6 volontari/e. I volontari si occuperanno dell’integrazione dei minori che vivono nel quartiere svantaggiato. In prima linea: avrà sede a Catania e coinvolgerà 2 volontari/e. Il progetto propone percorsi di cittadinanza attiva e impegno civico dei giovani nel territorio di appartenenza e della loro utilità per la comunità.

Compenso mensile per i volontari

Ogni volontario che inizierà il progetto Servizio Civile Catania percepirà un assegno mensile di 444,30 euro. Tuttavia, per inoltrare la propria domanda e consultare attentamente il bando basterà andare sul sito del Servizio Civile.