Covid Sicilia, +1.741 contagi a Catania: il bollettino

Covid Sicilia: reso noto il bollettino con la situazione nell'Isola riguardante il covid-19. Di seguito la situazione nelle province siciliane.

Il Ministero della Salute ha reso noto il bollettino odierno con i casi di covid-19 registrati nelle ultime 24 ore. Tuttavia, in Italia, è boom di contagi e i nuovi positivi sono 108.304 con un incremento di 223 decessi avvenuti nell’ultimo giorno.

La Sicilia, invece, sfiora i 10mila contagi giornalieri. Infatti, sono stati registrati 9.248 nuovi positivi al covid per un totale di 88.384 attualmente positivi e 9 decessi. Tuttavia, attulmente la Sicilia si trova in zona gialla, ma molti comuni dell’Isola sono entrati in zona arancione con l’ordinanza firmata oggi dal Presidente Nello Musumeci. Di seguito la situazione nelle province siciliane.