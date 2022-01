Incendio nel Catanese, fiamme in ex albergo occupato da senza fissa dimora

Incendio a Paternò, nei pressi dell'albergo Sicilia. I senza fissa dimora all'interno sono stati visti fuggire con borsoni e coperte. Nessun ferito.

Fiamme nella notte a Paternò, presso l’ex albergo Sicilia, in via Vittorio Emanuele. Il rogo è divampato intorno alle 22. La struttura era stata chiusa da tempo ed era diventata dimora di senza fissa dimora, fuggiti in tutta fretta dopo l’incendio portando con loro coperte e borsoni. Non ci sono feriti.

L’ex albergo è in disuso da anni e l’anno scorso porte e finestre erano state chiuse per impedire l’accesso agli interni. A lanciare l’allarme dell’incendio sono state diverse persone, che hanno visto le fiamme fuoriuscire dall’edificio.

Le fiamme si sono sviluppate all’interno del primo piano della struttura e hanno interessato due locali. Sul posto i Vigili del Fuoco hanno domato l’incendio. Intervenuti anche i carabinieri e il 118. Ancora in corso le indagini per accertarsi della natura delle fiamme, ma non è esclusa la natura accidentale.