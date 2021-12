Covid in Sicilia, sindacati: “Chiudere centri commerciali nei festivi e weekend”

Chiudere i centri commerciali presenti in Sicilia sia nei weekend che nei festivi: è questa la richiesta dei sindacati, dettata dalla diffusione della variante Omicron e, dunque, dall'aumento dei contagi.

In Sicilia si nota un evidente aumento di contagi da Coronavirus: l’ultimo bollettino, diffuso ieri, riferiva di ulteriori 2.819 casi. Considerando questi dati, per certo poco confortanti, le segreterie regionali della Filcams Cgil, della Fisascat Cisl e della Ulitucs chiedono che i centri commerciali presenti all’interno dell’Isola restino chiusi sia nel corso dei weekend che durante tutti i giorni festivi.

Per far sì che la loro richiesta venga accolta, gli stessi sindacati hanno scritto una lettera al presidente della Regione Nello Musumeci, oltre che a tutti i sindaci della Sicilia e agli assessori comunali alle Attività economiche.

‘”Vista l’inarrestabile velocità nel propagarsi della nuova variante Omicron, che sta già causando un altissimo numero di disagi anche da un punto di vista familiare e sociale per l’intera collettività – si legge nelle lettera – chiediamo al presidente della Regione Siciliana di predisporre un’immediata ordinanza che preveda la chiusura dei centri commerciali e dei negozi nei giorni festivi e nei weekend affinché si possa mettere in campo, per tempo, ogni azione che sia volta in primis a tutelare la salute e la sicurezza di tutte le lavoratrici e dei lavoratori siciliani oltre che della clientela tutta e degli stessi datori di lavoro, scongiurando la pericolosissima deriva socio-economica che certamente rappresenterebbe per la Sicilia un ulteriore stato di lockdown generale ”.