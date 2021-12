Dalla quarantena breve alla scuola, oggi riunione del Cts: cosa si valuta

Si terrà oggi, dalle ore 11, la riunione del Comitato tecnico scientifico. Al vaglio, nuove ipotesi su eventuali modifiche dei tempi di quarantena, obbligo vaccinale e scuola.

Il Comitato tecnico scientifico si pronuncerà oggi su nuove misure da adottare per frenare i contagi da Covid-19 in tutta Italia: questo, di fatto, è stato convocato alle ore 11. Il Governo ha chiesto, in particolare, agli esperti un parere su quarantene e obbligo vaccinale per ulteriori categorie di lavoratori. Alcune novità potrebbero entrare in vigore già con il nuovo anno. Ecco tutte le ipotesi sul tavolo.

Quarantena breve per i vaccinati

In primo luogo, i presidenti delle singole Regioni chiedono l’azzeramento della quarantena (con obbligo di mascherina Ffp2 e auto-sorveglianza) per chi ha già completato la dose vaccinale, booster compreso. Inoltre questi spingono per una quarantena di 5 giorni da riservare a chi ha ricevuto due dosi.

Resterebbe, al contrario, la quarantena di 10 giorni per chi non è vaccinato.

Inoltre, si potrebbero revisionare anche i criteri di definizione del “contatto stretto”, che espone ad “alto rischio”, e della definizione di “basso rischio”. Si esplicita che nel documento dello scorso agosto si specifica che di fronte ad un “basso rischio” la quarantena può essere revocata a seguito di test antigenico o molecolare negativo in assenza di sintomi.

Non si escluderebbero, poi, deroghe o riduzioni dei giorni di quarantena per gli operatori sanitari venuti in contatto con soggetti poi risultati positivi. Quest’ultima ipotesi potrebbe evitare di incorrere in carenze di personale sanitario.

Mascherine

Sul tavolo del Cts ci sarebbe, poi, un’altra questione: quella relativa alle mascherine. Le mascherine Ffp2, ormai obbligatorie in alcuni luoghi e mezzi pubblici, potrebbero presto costare circa un euro.