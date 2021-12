Tangenziale Catania, ancora un grave incidente: un morto e cinque feriti

L'impatto è avvenuto tra un mezzo pesante e un furgone. Ancora da accertare le dinamiche e la gravità dei feriti.

Gravissimo incidente lungo la Tangenziale di Catania. L’incidente è avvenuto tra Passo Martino e lo svincolo di Zona Industriale Nord.

Un uomo ha perso la vita e cinque persone sono rimaste ferite nell’impatto tra un mezzo pesante e un furgone. Per cause in corso di accertamento, c’è stato un tamponamento tra i due mezzi.

Non si conoscono ancora le condizioni e la gravità delle ferite riportate dalle cinque persone.

La situazione

Sulla strada che circonda Catania il traffico è provvisoriamente bloccato, in direzione Messina.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Sul posto stanno, inoltre, operando i soccorsi e sono presenti i Vigili del Fuoco per estrarre delle persone che sono rimaste incastrate nel mezzo e mettere in sicurezza il mezzo.

Sono anche presenti due ambulanze e la Polizia Stradale, per la gestione del traffico ed i dovuti rilievi e stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.