Covid, in Sicilia +2.580 nuovi contagi nel weekend: i bollettini

Coronavirus Sicilia: di seguito i dati del weekend appena trascorso nelle province siciliane. Tuttavia, è stato registrato un aumento dei contagi.

Durante il fine settimana appena trascorso, in Sicilia i casi di contagio da covid-19 si sono confermati più o meno in crescita costante, arrivando ad un totale di +2.580 tra sabato e domenica. Tuttavia, ciò che fa preoccupare di più sono i ricoveri in marcato aumento: di seguito i dati del bollettino.

I dati di domenica 19 dicembre

I nuovi casi diagnoticati domenica sono +1.212, contro i +1.368 di sabato, ma con un numero di tamponi processati leggermente inferiore: giorno 19 sono infatti stati processati 26.781 tamponi.

Complessivamente, in ospedale ci sono 575 ricoverati, contro le 549 del giorno precedente, delle quali 514 in area medica con sintomi e 61 in terapia intensiva con 7 nuovi ingressi rispetto a sabato. I morti di domenica sono stati invece 10.

Nelle varie province siciliane, i casi di covid sono divisi nel seguente modo:

Palermo: 90.385 casi complessivi (+194 nuovi contagi);

Catania: 88.339 (+274) ;

; Messina: 41.659 (+242);

Siracusa: 27.713 (+125);

Trapani: 22.969 (+206);

Ragusa: 21.144 (+61);

Caltanissetta: 20.200 (+107);

Agrigento: 19.818 (+28);

Enna: 10.319 (+24).

I dati di sabato 18 dicembre in Sicilia

Sabato 18 dicembre, in Sicilia si sono registrati +1.368 nuovi casi di covid-19, a fronte di 30.836 tamponi processati. Venerdì i nuovi positivi erano 1.522, con un tasso di positività del 4,9%: sabato, dunque, il tasso di positività scende al 4,4%.

L’isola resta al settimo posto per contagi: al primo posto c’è la Lombardia con 6.119 casi, al secondo il Veneto con 4.016 e al terzo l’Emilia Romagna con 2.451. A sabato, in Italia gli attuali positivi sono 19.875, con un aumento di 757 casi. Inoltre, i guariti sono 601, mentre le vittime sono 10.

Per quanto riguarda il fronte ospedaliero, invece, sono 549 ricoverati e in terapia intensiva sono 55.

I contagi di sabato nelle singole province siciliane sono così divisi: