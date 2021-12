Guardia Forestale Sicilia: 600 assunzioni in arrivo

Guardia Forestale? In Sicilia previste ben 600 assunzioni: approvato disegno di legge per potenziare il personale. Di seguito tutte le informazioni.

In Sicilia presto arriveranno ben 600 assunzioni volte a potenziare l’organico della Guardia Forestale: nuovi concorsi saranno in effetti banditi.

Si tratta di un’ottima opportunità per i siciliani che sono attualmente in cerca di un impiego, amano la propria Terra e desiderano rimanervi.

L’Assemblea regionale siciliana, di fatto, ha già approvato un importante disegno di legge con cui si stanziano ben 3 milioni di euro per l’espletamento delle procedure concorsuali: di seguito tutte le informazioni utili a riguardo.

Guardia Forestale: di cosa si occupa?

In primo luogo occorrerà sapere che il Corpo forestale dello Stato è una forza di polizia ad ordinamento civile.

Inoltre si esplicita che le Guardie forestali si occupano, in generale, della tutela il patrimonio naturale e paesaggistico italiano e prevengono e reprimono i reati in materia ambientale e agroalimentare.

A breve concorso per 46 Forestali

Il disegno di legge già approvato ha l’obiettivo di assumere numerose unità di personale entro i prossimi 5 anni: si stima, in particolare, che ci saranno almeno 600 ingressi nel Corpo Forestale regionale, che avverranno appunto nel corso del quinquennio (dal 2021 al 2026).

A breve verrà bandito un primo allettante concorso per la copertura di 46 Forestali: le altre assunzioni in programma nella Guardia Forestale saranno concretizzate successivamente per mezzo di ulteriori bandi di concorso in arrico.

Lo scopo di questi nuovi inserimenti è quello di incrementare l’organico delle Guardie Forestali, che soffre da diversi anni di una notevole carenza di personale. Inoltre, con questi concorsi si garantirebbe il ricambio generazionale, che permetterà in questo modo di abbassare l’età media, che per adesso si aggira attorno ai 60 anni.

Come candidarsi?

Gli interessati ai concorsi Guardie Forestali Sicilia e, dunque, alle nuove assunzioni in arrivo dovranno necessariamente avere pazienza ed attendere la pubblicazione degli interessanti bandi ufficiali di selezione, non ancora avvenuta ma attesa in effetti a breve.