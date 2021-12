Concorso Comune di Catania: 70 assunzioni per diverse figure

Il Comune di Catania è alla ricerca di diverse figure da inserire in differenti ambiti e con diverse mansioni. Di seguito tutte le posizioni aperte.

Nuove assunzioni per laureati presso il Comune di Catania con il concorso volto ad assumere 70 figure professionali. In particolare è prevista la formazione di una graduatoria per impiegare 70 laureati – categoria D – posizione economica D1 con contratto a tempo determinato e pieno. La selezione è per soli titoli quindi non sono previste prove d’esame. Le candidature dovranno pervenire entro il 10 Gennaio 2022. Vediamo il bando da scaricare e tutte le informazioni utili.

Le figure ricercate

Il Comune di Catania ha indetto, dunque, un nuovo concorso per assunzioni a tempo determinato e pieno dei seguenti profili professionali:

n°38 istruttori direttivi tecnici;

n°17 istruttori direttivi amministrativi;

n°8 istruttori direttivi contabili;

n°6 architetti;

n°1 geologi.

Requisiti generali

I candidati al concorso per laureati finalizzato a nuove assunzioni presso il Comune di Catania devono possedere i requisiti generali di seguito riassunti:

cittadinanza italiana o europea o di altre categorie indicate nel bando;

età non inferiore a 18 anni e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento a riposo;

idoneità fisica;

godimento dei diritti civili e politici;

inclusione nell’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti da un impiego statale;

assenza di condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del tribunale o condanne o provvedimenti di cui alla L. 97/2001 che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la pubblica amministrazione;

posizione regolare nei confronti delle norme concernenti gli obblighi di leva e quelli relativi al servizio militare, finché detti obblighi non sono stati sospesi.



Requisiti specifici

Inoltre, sono richiesti i seguenti requisiti specifici in base al profilo professionale per il quale concorrere:

Istruttori direttivi tecnici

N°13 figure in possesso di:

diploma di laurea in Ingegneria Civile o equipollente dell’Ordinamento previgente al D.M. 03.11.1999, n.509 o di laurea specialistica ora denominata laurea magistrale o equiparata;

abilitazione all’esercizio della professione;

professionalità ricercata: Esperto in progettazione CAD, BIM.

N°2 figure in possesso di:

diploma di laurea in Ingegneria Idraulica o equipollente dell’Ordinamento previgente al D.M. 03.11.1999, n.509 o di laurea specialistica ora denominata laurea magistrale o equiparata;

abilitazione all’esercizio della professione;

professionalità ricercata: Esperto in Progettazione di impianti, componenti e sistemi idraulici, Conoscenza di software di simulazione e modellizzazione idraulica, Conoscenza software CAD e BIM per applicazioni idrauliche, Conoscenza delle norme che regolano il settore;

N°5 figure in possesso di:

diploma di laurea in Ingegneria dei Trasporti o equipollente dell’Ordinamento previgente al D.M. 03.11.1999, n.509, o diploma di laurea specialistica ora denominata laurea magistrale o equiparata;

abilitazione all’esercizio della professione;

professionalità ricercata: Esperto in mobilità;

N°5 figure in possesso di:

diploma di laurea in Ingegneria Gestionale o equipollente dell’Ordinamento previgente al D.M. 03.11.1999, n.509 o di laurea specialistica ora denominata laurea magistrale o equiparata;

abilitazione all’esercizio della professione;

professionalità ricercata: Esperto in rendicontazione e monitoraggio fondi strutturali;

N°4 figure in possesso di:

diploma di laurea in Ingegneria Elettrotecnica o equipollente dell’Ordinamento previgente al D.M. 03.11.1999, n.509 o di laurea specialistica ora denominata laurea magistrale o equiparata;

abilitazione all’esercizio della professione;

professionalità ricercata: Esperto impianti tecnologici ed efficientamento energetico (Energy Management);

N°3 figure in possesso di:

diploma di laurea in Ingegneria Informatica o equipollente, dell’Ordinamento previgente al D.M. 03.11.1999, n.509 o diploma di laurea specialistica ora denominata laurea magistrale o equiparata;

abilitazione all’esercizio della professione;

professionalità ricercata: Esperto in SI e digitalizzazione P.A.;

N°3 figure in possesso di:

diploma di laurea in Ingegneria Ambientale o equipollente dell’Ordinamento previgente al D.M. 03.11.1999, n.509 o di laurea specialistica ora denominata laurea magistrale o equiparata;

abilitazione all’esercizio della professione;

professionalità ricercata: Esperto in riciclo, conversione e riuso dei rifiuti;

N°3 figure in possesso di:

diploma di laurea in Scienze Agrarie o equipollente dell’Ordinamento previgente al D.M. 03.11.1999, n.509, o di laurea specialistica ora denominata laurea magistrale o equiparata;

abilitazione all’esercizio della professione;

professionalità ricercata: Esperto in Architettura del verde e del paesaggio.

Istruttori direttivi amministrativi

N°6 figure in possesso di:

diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio o

equipollenti dell’Ordinamento previgente al D.M. 03.11.1999, n.509, o di laurea specialistica ora denominata laurea magistrale o equiparata;

professionalità ricercata: sssistenza e supporto in programmazione e gestione fondi strutturali;

N°3 figure in possesso di:

diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio o

equipollenti dell’Ordinamento previgente al D.M. 03.11.1999, n.509, o di laurea specialistica ora denominata laurea magistrale o equiparata;

professionalità ricercata: esperti in comunicazione social media e marketing territoriale;

N°4 figure in possesso di:

diploma di laurea in Scienze Sociali, Scienze Politiche o equipollente dell’Ordinamento previgente al D.M. 03.11.1999, n.509, o di laurea specialistica ora denominata laurea magistrale o equiparata;

professionalità ricercata: esperto in inclusione sociale;

N°4 figure in possesso di:

diploma di laurea in Giurisprudenza dell’Ordinamento previgente al D.M. 03.11.1999, n.509, o di laurea specialistica ora denominata laurea magistrale o equiparata;

abilitazione all’esercizio della professione;

professionalità ricercata: esperto Amministrativista.

Istruttori direttivi contabili

N°8 figure in possesso di:

diploma di laurea in Economia e Commercio o equipollente, dell’Ordinamento previgente al D.M. 03.11.1999, n.509, o di laurea specialistica ora denominata laurea magistrale o equiparata ai sensi della normativa universitaria vigente;

professionalità ricercata: esperto in bilanci e procedure di spesa P.A.

Architetti

N°6 figure in possesso di:

diploma di laurea in Architettura dell’Ordinamento Universitario previgente al D.M. 03.11.1999, n.509, o laurea specialistica ora denominata laurea magistrale o equiparata ai sensi della normativa universitaria vigente;

abilitazione all’esercizio della professione;

professionalità ricercata: Esperto CAD, BIM, composizione architettonica e strategie urbane.

Geologo

n°1 figura in possesso di:

diploma di laurea in Scienze Geologiche dell’Ordinamento Universitario previgente al D.M. 03.11.1999, n.509, o laurea specialistica ora denominata laurea magistrale o equiparata ai sensi della normativa universitaria vigente;

abilitazione all’esercizio della professione;

professionalità ricercata: Esperto in geotecnica e idraulica dei suoli.

Si rende noto che il 30% dei posti sarà riservato prioritariamente a favore dei volontari delle Forze Armate.

Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione del bando sul sito del Comune di Catania.