Pagamento pensioni gennaio 2022: il calendario

Pagamento pensioni gennaio 2022: probabile anticipo dovuto alla proroga dello stato di emergenza a marzo 2022. Di seguito tutte le novità.

Pagamento pensioni gennaio 2022: anche per il prossimo mese il pagamento delle pensioni dovrebbe essere effettuato in anticipo, a maggior ragione ora che il governo ha prorogato lo stato di emergenza al 31 marzo 2022. Al momento, tuttavia, è possibile solo ipotizzare, in attesa di una comunicazione ufficiale di Protezione Civile, Inps e Poste Italiane.

Pagamento pensioni gennaio 2022: probabile anticipo

L’anticipo del pagamento pensioni gennaio 2022 è una delle misure messe in campo per evitare assembramenti, così da esporre il meno possibile i pensionati alla possibilità di contatto col virus o con persone infette. Presumibile che i pensionati che ricevono l’assegno tramite Poste verranno chiamati fra il 27 dicembre e il 31 dicembre, probabimente secondo questo schema:

lunedì 27 dicembre: cognome con iniziali da A a C;

martedì 28 dicembre: cognome con iniziali da D a G;

mercoledì 29 dicembre: cognome con iniziali da H a M;

giovedì 30 dicembre: cognome con iniziali da N a R;

venerdì 31 dicembre: cognome con iniziali da S a Z.

Tuttavia, per chi non riuscisse ad andare a ritirare la propria quota alle Poste, nello specifico si intendono gli anziani e chi ha delle disabilità, potrà delegare i Carabinieri per ritirala al proprio posto e farsela portare a domicilio.

Pagamento pensioni gennaio: in banca il giorno 4

Il pagamento anticipato spetta soltanto a chi non possiede un conto corrente postale o bancario e ritira la pensione direttamente in contanti in Posta. Per coloro che, invece, ricevono i soldi della pensione direttamente sul conto corrente, il pagamento dovrebbe avvenire il 4 gennaio. Stessa regola per assegni e indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili dall’INPS, così come delle rendite vitalizie dell’INAIL, qualora riscosse su conto bancario.

La regola vuole infatti che l’accredito avvenga il primo giorno bancabile del mese o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale il pagamento viene eseguito il secondo giorno bancabile.