4 corone d’alloro in pochi mesi: i gemelli Mantovan si laureano quasi insieme

Ben 4 gemelli laureati tutti nel 2021: ecco la storia dei fratelli Mantovan.

Incredibile la storia dei 4 gemelli Mantovan, che nell’arco di appena 3 mesi hanno tutti raggiunto uno straordinario obiettivo: quello della laurea. Sono quattro, dunque, le corone d’alloro che addobbano oggi la loro casa in provincia di Padova.

Quattro fratelli “uniti nella vita e nello studio”

I fratelli Mantovan sono quattro gemelli, 2 femmine e due maschi: Arianna, Daniele, Elisa e Riccardo Mantovan. Hanno solo 22 anni e si definiscono ai microfoni de Il Corriere della sera “uniti nella vita e nello studio”.

Hanno studiato presso l’Università di Padova. I gemelli hanno intrapreso strade diverse in ambito universitario ma l’anno 2021 li ha coronati tutti dottori.

Il massimo dei voti (o quasi)

La prima a tagliare il traguardo è stata Elisa, laureatasi in Ingegneria dell’energia con 110, seguita a novembre da Riccardo, uscito con 109 in Ingegneria meccanica e Daniele, con un altro 110 sempre in Ingegneria dell’energia.

L’ultimo della squadra è stata Arianna, laureatasi con bel 110 e lode, lo scorso sabato in Economia. I voti ma soprattutto il percorso, hanno ovviamente reso orgogliosi mamma Cristina e papà Mauro.

I ragazzi ammettono di essere caratterialmente molto diversi ma, allo stesso tempo, affermano che proprio queste profonde differenze sono il loro asso nella manica.