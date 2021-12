Aeroporto di Catania, scalo chiuso per cenere vulcanica: le ultime notizie

Aeroporto di Catania: voli dirottati in altri aeroporti e ritardi a causa della cenere vulcanica dell'Etna. Di seguito le ultime notizie.

Nelle ultime ore l’Etna è ritornata in piena attività vulcanica con fontane di fumo ed emissione di cenere vulcanica. A tal proposito, la cenere vulcanica sta impedendo l’atterraggio e il decollo dei numerosi voli all’Aeroporto di Catania. Infatti, gli stessi funzionari dell’aeroporto hanno comunicato che al momento, a causa della troppa emissione di cenere, tutti i voli, in arrivo e in partenza, sono annullati.

Per qualsiasi informazione sui voli è possibile visionare il sito dell’aeroporto di Catania con le informazioni riguardanti i voli cancellati e i voli dirottati in altri aeroporti.