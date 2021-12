Lavoro Catania, dalla Nike a Old Wild West: le posizioni aperte

Lavoro Catania, sono tantissime le posizioni lavorative aperte nella provincia: la Rinascente, Old Wild West e la Nike sono alla ricerca di personale. Le offerte.

Lavoro Catania: se si è in cerca di impiego nella provincia etnea, potrebbe essere molto utile dare un’occhiata alle offerte lavorative attive nel territorio. In questo periodo, infatti, sono molte le grandi aziende in cerca di personale, quindi perché non informarsi sui requisiti richiesti ed in caso candidarsi? Di seguito le posizioni più interessanti.

Rinascente: le posizioni aperte

La Rinascente, catena di grandi magazzini, cerca personale per la sede di Catania, in particolare per i posti di Sales Assistants e Visual Merchandiser.

Per quanto riguarda la posizione di Sales Assistants, si tratta di un contratto a tempo determinato di 12 mesi e alcune delle attività e responsabilità di cui il candidato si dovrà fare carico sono sono le seguenti:

Accogliere in modo elegante e professionale il cliente;

in modo elegante e professionale il cliente; Assistere il cliente durante l’ esperienza di acquisto;

durante l’ esperienza di acquisto; Costruire una relazione di fiducia con il cliente;

Collaborare con il team Visual nel mantenimento dei layout del negozio;

con il team Visual nel mantenimento dei layout del negozio; Collaborare al raggiungimento degli obiettivi commerciali del team.

I requisiti sono:

Essere studente con disponibilità a lavorare nel weekend ;

con disponibilità a ; Diploma di scuola superiore o titolo equivalente;

o titolo equivalente; Inglese fluente e/o la conoscenza di un’ulteriore lingua tra Cinese, Russo e Arabo ;

fluente e/o la conoscenza di un’ulteriore lingua tra ; Forte interesse per il mondo del Fashion e Luxury;

per il mondo del Fashion e Luxury; Ottime doti comunicative.

Per la posizione di Visual Merchandiser, invece, il candidato dovrà collaborare nell’ideazione creativa e originale dell’allestimento dello spazio espositivo in base al prodotto da valorizzare, gestire la manutenzione e la rotazione degli allestimenti e verificare l’esigenza di rifornimento dei materiali e della cartellonistica per assicurarne il riordino e l’arrivo nei tempi stabiliti.

I requisiti per questa posizione sono:

Laurea in ambito artistico o percorso equivalente;

o percorso equivalente; Precedente esperienza tra i 1 e 2 anni in ruolo simile in aziende operanti nel settore Retail;

tra i 1 e 2 anni in ruolo simile in aziende operanti nel settore Retail; Capacità relazionali e comunicative ;

; Conoscenza della lingua inglese e di eventuali altre lingue straniere;

e di eventuali altre lingue straniere; È infine richiesta elevata flessibilità, attenzione al dettaglio, problem solving iniziativa, commitment.

Lavoro Catania: Nike assume

Anche la Nike è in cerca di personale ed in particolare per il ruolo di Nike Store Athlete (Sales Associate). La missione del candidato sarà offrire al consumatore un’esperienza eccellente, dimostrando competenza nell’identificare le esigenze individuali e presentando una soluzione completa attraverso i prodotti e i servizi di Nike.

Per svolgere al meglio questo lavoro, i requisiti sono:

Uno o più anni di servizio alla clientela ;

; Passione per il brand Nike;

per il brand Nike; Capace di eseguire le operazioni matematiche di base;

di base; Capace di comunicare efficacemente nella propria lingua;

nella propria lingua; Capacità di eseguire compiti diversi.

Lidl: i ruoli disponibili

I posti lavoro Catania Lidl disponibili sono tutti per la sede di Misterbianco. Il Graduate Program “Generazione Talenti Logistica” rappresenta un’opportunità per muovere i primi passi nel mondo del lavoro, attraverso un percorso lavorativo e formativo di un anno, basato sulla Job Rotation e strutturato in 4 fasi diverse. Per questa posizione il requisito fondamentale è essere neolaureato e avere spirito di iniziativa.

Un’altra posizione rivolta ai neolaureati è quella di Graduate Program “Generazione Talenti Vendite”, che prevede un contratto a tempo determinato di 1 anno con straordinari pagati al minuto.

Infine, l’azienda cerca personale per il ruolo di Capo Area | Area Manager. Per questa posizione, il candidato avrà la possibilità di definire la strategia commerciale di 5-6 di Punti Vendita di cui si sarà responsabile.

Alcuni dei requisiti per accedere a questo ruolo sono:

Laurea ad indirizzo economico-gestionale ;

; Esperienza pregressa nella gestione e nel coordinamento del personale preferibilmente nel settore della Grande Distribuzione Organizzata;

pregressa nella gestione e nel coordinamento del personale preferibilmente nel settore della Grande Distribuzione Organizzata; Flessibilità territoriale.

Lavoro MediaWorld

MediaWorld cerca Addetti Vendita/Logistica con le seguenti caratteristiche:



Passione per la vendita e attitudine al problem solving ;

Ottime doti di comunicazione e di relazione con il cliente;

Flessibilità , disponibilità e approccio proattivo;

Forte spirito di squadra.



L’azienda offre contratto Part-Time a Tempo Determinato, con disponibilità a lavorare su turni e nei weekend.

Old Wild West assume

Anche il ristorante Old Wild West cerca personale, in particolare per la posizione di operatore/operatrice cucina. I candidati selezionati si occuperanno della preparazione delle materie prime e della cottura e della preparazione delle pietanze.

I requisiti richiesti per il candidato ideale sono i seguenti: