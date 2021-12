A Catania, un palo della luce è caduto in mezzo alla strada causando disagi ai passeggeri e ai passanti.

Paura a Catania nelle ultime ore: un palo della luce è caduto in mezzo alla strada. L’accaduto è avvenuto durante l’ultima ora in Viale Raffaello Sanzio, un palo è letteralmente crollato invadendo la carreggiata e causando disagi agli automobilisti e ai passanti. Non risultano danni a cose e nessun passante o passeggero è rimasto ferito.