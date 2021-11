Meteo Sicilia, attesi forti rovesci e temporali: le previsioni per oggi

Allerta gialla per il 25 Novembre 2021. Forti rovesci e temporali si abbatteranno sull'Isola provocando possibili disagi, specie durante la sera. Le previsioni per la giornata odierna.

Sotto una coltre di nubi grigie si sveglia oggi la città di Catania e parte dell’Isola. L’avvicinamento di una perturbazione atlantica porterà in Sicilia temporali, che hanno determinato l’allerta gialla.

Previsioni per la Sicilia

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile afferma: “Per la giornata di domani precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, localmente elevati sui settori orientali“. Maggiormente colpite dal maltempo saranno le provincie di Ragusa e Siracusa con diffuse piogge e temporali prossime a manifestarsi entro la mattina. Nel pomeriggio il maltempo dovrebbe spostarsi su Trapanese. Anche per la giornata di domani, 26 novembre, si attendono acquazzoni anche se più deboli e sporadici rispetto a quelli previsti oggi.

Previsioni per Catania

Forti rovesci si verificheranno alle 13:00 e forti temporali durante tutta la sera a Catania e provincia. In particolare sono previste piogge intense dalle 20 alle 23 di stasera. Si consiglia di non uscire nelle ore in cui sono previsti forti rovesci per il rischio di allagamenti stradali. Nonostante il maltempo non sono previste variazioni significative sulle temperature.