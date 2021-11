Due paesi siciliani con il 100% dei vaccinati: da 3 mesi sono Covid free

Oltre il 100% dei vaccinati è stato registrato in due paesi siciliani: la campagna vaccinale qui è stata più che positiva. Tre comuni in zona arancione.

Due comuni siciliani vantano il 100% dei vaccinati e sono Covid free da ormai tre mesi. Si tratta dei comuni di Palazzo Adriano, nel Palermitano, e di Roccafiorita, nel Messinese.

In particolare Palazzo Adriano, noto come il paese del set del film ‘Nuovo Cinema Paradiso’ di Giuseppe Tornatore, ha raggiunto quota 104%, mentre Roccafiorita 117%. Il superamento del tetto massimo del 100% è avvenuto per gli utenti arrivati da cittadine limitrofe, turisti di passaggio e coloro che pur essendo residenti altrove hanno deciso di vaccinarsi in questi due paesi siciliani.

Accanto a questi dati positivi, tuttavia, ce ne sono altri meno buoni: sono tre i comuni in zona “arancione” per l’alto tasso di diffusione dei contagi: Limina e Monforte San Giorgio nel Messinese, e Nicolosi nel Catanese.