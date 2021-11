Covid Sicilia, incidenza sopra soglia d’allerta ma ricoveri sotto controllo: i dati

Giungono aggiornamenti in merito alla diffusione del Coronavirus in Sicilia: i più importanti dati.

La situazione Covid non è identica in ogni parte d’Italia. Secondo quanto ora emerso, questa settimana sarebbero 18 le Regioni e Province autonome con un’incidenza di casi di Covid-19 superiore alla soglia di allerta di 50 per 100mila abitanti. Una in più rispetto alla scorsa settimana. Tra queste c’è anche la Sicilia che, tuttavia, presenterebbe numeri non eccessivamente allarmanti, a differenza di Regioni come la Provincia autonoma di Bolzano e il Friuli Venezia Giulia (in cui l’incidenza è, rispettivamente, pari a 406 e 289,3 per 100mila abitanti).

L’Isola, di fatto, registra un’incidenza pari a 67,8 su 100mila abitanti. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, in Sicilia si registra un’occupazione dei reparti in area medica pari al 9,5%. Quella delle terapie intensive, invece, si attesta al 5,1%.

Secondo quanto indicato, inoltre, dal bollettino del Ministero della Salute diffuso ieri, i nuovi casi Covid in Sicilia sono stati 501, a fronte di 26.307 tamponi processati. Il tasso di positività, di conseguenza, si attestava all’1,9%.