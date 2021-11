Covid, nuova ordinanza di Musumeci: novità su mascherine e tamponi

Il Presidente della Regione, Nello Musumeci, ha firmato una nuova ordinanza: le nuove misure hanno come obiettivo salvare il Natale in Sicilia. Le novità nel dettaglio.

Ancora poche settimane: anche per la Sicilia si avvicina a grandi passi il periodo natalizio. Un Natale “di recupero”, viste le molteplici e difficili restrizioni poste lo scorso anno, rendendone quasi impossibile la celebrazione come negli anni precedenti.

Un Natale atteso ma che, tuttavia, spaventa: i contagi da Coronavirus sono in risalita in tutta Italia, motivo che ha spinto il Presidente della Regione, Nello Musumeci, a firmare una nuova ordinanza per limitare al massimo i nuovi contagi giornalieri sull’Isola, prima che la situazione sfugga di mano e, di conseguenza, vengano ordinate misure più stringenti.

Ma cosa prevede, nello specifico, la nuova ordinanza risalente a ieri, 18 novembre 2021? Le novità sono essenzialmente due:

la prima riguarda la proroga delle “misure di prevenzione prorogate dall’articolo 2 della Ordinanza contingibile e urgente n. 93 del 28 settembre 2021”, ovvero l’obbligo di tampone, nei porti e negli aeroporti siciliani, “anche per i soggetti provenienti in Sicilia dalla Germania e dal Regno Unito, compresi tutti coloro che abbiano soggiornato e/o transitato in detti Stati nei 14 giorni precedenti all’arrivo nel territorio siciliano”. I due Stati, dunque, si aggiungono ai Paesi già soggetti all’obbligo di tampone all’arrivo in Sicilia: Usa, Malta, Portogallo, Spagna, Francia, Grecia e Paesi Bassi;

la seconda misura, invece, riguarda l’obbligo della mascherina nei luoghi pubblici. Nell’ordinanza firmata dal Presidente Musumeci, infatti, si legge che “è obbligo di ogni cittadino al di sopra dei 12 anni di tenere sempre la mascherina nella propria disponibilità, quando si è fuori casa. Nei luoghi aperti al pubblico la mascherina deve essere indossata se si è nel contesto di presenze di più soggetti in luoghi particolarmente affollati.

“Si è dispensati solo quando ci si trova tra congiunti o conviventi”. Si ribadisce che “le autorità competenti al mantenimento dell’ordine pubblico provvedono a garantire il rispetto delle superiori prescrizioni, anche mediante azioni mirate di controllo e con la irrogazione delle sanzioni previste dalla legge”.

L’ordinanza è già valida dal momento della sua firma: le misure andranno rispettate almeno fino al 31 dicembre, momento in cui si potrà decidere di reiterarla o allentarla.