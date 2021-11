Stasera in Tv: in onda “La giuria” e “Viaggio in Paradiso”

La redazione di LiveUnict propone una serie di film, di ogni genere, da guardare stasera in tv per chi ha voglia di rilassarsi sul divano dopo una giornata di studio o di lavoro.

Come ti spaccio la famiglia [Canale 20, ore 21:05]: David Burke (Jason Sudeikis) è un piccolo spacciatore, che per scrupolo non vende roba ai ragazzini e per ovvie ragioni preferisce mantenere un profilo basso. Quando però cerca di aiutare un gruppo di alcuni ragazzi, fronteggia un trio di punk che lo mettono in guai seri. Derubato della scorta di droga e del denaro, David deve fare i conti con il suo fornitore Brad (Ed Helms) e, per ripagare il debito che ha con lui, è costretto a recarsi in Messico per un’importante consegna. Per passare inosservato, escogita un piano infallibile e coinvolge nel viaggio i suoi vicini di casa, la cinica spogliarellista Rose (Jennifer Aniston), il potenziale cliente Kenny (Will Poulter) e l’adolescente Casey (Emma Roberts). Esso li spaccia per la moglie e i due figli. Tutti insieme, partiranno alla volta del confine per un weekend del 4 luglio da fuochi d’artificio.

La giuria [Rai Movie, ore 21:10]: Un impiegato entra nel suo ufficio e comincia a sparare a tutti. Anni dopo, la vedova di una delle vittime fa causa alla società produttrice dell’arma. L’avocato della difesa è un personaggio senza scrupoli che non esita a corrompere e minacciare i giurati pur di vincere. Tratto dall’omonimo romanzo di John Grisham.

Viaggio in Paradiso [Iris, ore 21:00]: Mentre prova a varcare il confine messicano con appresso una grossa quantità di denaro rubato, il criminale Driver (Mel Gibson) viene arrestato dalle autorità ispaniche e rinchiuso nell’infernale prigione di El Pueblito, regno di spacciatori e efferati assassini. In un universo contraddistinto da corruzione, violenza, droga, alcol e abusi sessuali, l’uomo scopre lentamente come sopravvivere e tornare sulla via della legalità grazie a un bambino di nove anni. Il piccolo viene tenuto tra le sbarre per il suo prezioso gruppo sanguigno, utile per le trasfusioni del pericoloso Javi, in attesa di trapianto del fegato

Blair Witch [Italia 2, ore 21:15]: Un gruppo di studenti si avventura nelle foreste di Black Hill nel Maryland alla ricerca dei misteri che circondano la scomparsa della sorella di James, che molti credono collegata alla leggenda della strega di Blair. In un primo momento, il gruppo è pieno di entusiasmo e le persone del luogo si offrono di fare da guida ai ragazzi ma l’arrivo della notte porta con se’ una presenza minacciosa. Lentamente i ragazzi realizzeranno come la leggenda sia fin troppo reale e più sinistra di quanto chiunque di loro avrebbe mai potuto immaginare.