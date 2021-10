Maltempo a Catania, impegnati oltre 210 Vigili: il punto sugli interventi

Non si ferma il lavoro delle squadre dei Vigili del Fuoco: il punto sugli interventi a Catania e provincia.

Arriva un aggiornamento sugli interventi di soccorso effettuati dai Vigili del Fuoco a Catania e provincia, per via del maltempo in corso. Secondo l’ultimo, risalente alle ore 9:30 di questa mattina, 20 interventi sono stati portati a termine durante la notte. Altrettanti sarebbero attualmente in corso.

Il dispiegamento sul territorio del dispositivo di soccorso dei Vigili del Fuoco è stato ulteriormente potenziato e ridistribuito nell’area metropolitana di Catania. Il posto di comando avanzato presente fino a ieri in piazza Università, è stato ricollocato in piazza Teatro Massimo.

Al Centro di Formazione dei Vigili del Fuoco di via San Giuseppe la Rena a Catania, sono state dislocate delle sezioni operative in assetto alluvione, dotate anche un di un mezzo anfibio, che potranno essere prontamente impiegate in centro storico e nella zona Sud della città, oltre che nei villaggi sul mare lungo la SS 114 in direzione di Siracusa.

Altrettanto è stato fatto al Distaccamento Nord dei Vigili del fuoco a San Giovanni Galermo, per coprire le esigenze delle zone Nord della città e di quelle del versante pedemontano sud.

Sul campo sono, dunque, dislocati e impegnati complessivamente oltre 210 Vigili del Fuoco attrezzati per le attività di soccorso ordinarie e in assetto operativo alluvione.