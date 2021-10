UNICT – Chiudono sedi per maltempo: le novità per il personale

Sedi dell'Università di Catania chiuse per due giorni a causa del maltempo: ecco cosa comporterà tale decisione.

Il maltempo comporta nuove disposizioni anche per chi lavora presso l’Università degli Studi di Catania. In primo luogo si dispone, per i prossimi giorni, la chiusura delle sedi universitarie.

“Si dispone che per i giorni 28 e 29 ottobre le sedi universitarie rimarranno chiuse e tutto il personale, docente e tecnico amministrativo, svolgerà le proprie prestazioni lavorative in forma agile“: è quanto si legge in un avviso firmato dal Rettore Francesco Priolo e dal Direttore generale Giovanni La Via.

Come precedentemente indicato, le attività didattiche (lezioni, esami ma anche sedute di laurea) saranno erogate a distanza.