ULTIM’ORA – Allerta meteo, Unict: “Lezioni in dad per tutta la settimana”

La decisione dell'Ateneo catanese in seguito al maltempo che sta colpendo gran parte della Sicilia Orientale.

Attraverso un comunicato sui propri canali ufficiali, l’Università degli Studi di Catania ha comunicato che le attività didattiche, a causa del perdurare del maltempo sul versante orientale della Sicilia, si svolgeranno in dad fino al 30 ottobre.

“A seguito della segnalazione di allerta meteo di codice rosso – si legge nel comunicato –, diramata dalla Protezione civile regionale per martedì 26 ottobre 2021, riguardante la città di Catania e la sua area metropolitana, tutte le attività didattiche (lezioni, esami lauree) dei corsi di studio dell’Università di Catania previste per la settimana in corso (fino al 30 ottobre 2021) – incluse quelle nelle sedi decentrate di Ragusa e Siracusa – si terranno esclusivamente in modalità a distanza tramite piattaforma MS Teams“.

Le strutture dell’Ateneo rimarranno invece aperte per tutte le altre regolari attività.