Meteo Catania, allerta “arancione”: previsti ancora temporali

Meteo Catania: l'allerta meteo passa da "rossa" ad "arancione" ma il rischio di temporali è ancora presente. Le previsioni per le prossime ore.

Meteo Catania: l’allerta passa da “rossa” ad arancione” ma si teme ancora. Il nuovo avviso regionale di Protezione Civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico ricostruisce un quadro meno allarmante di quelli precedenti, con cui era stata diramata “allerta rossa” anche per la zona di Catania. Tuttavia, anche per oggi sono attesi venti e precipitazioni. Di seguito le informazioni nel dettaglio.

Il nuovo avviso è valido fino alle ore 24 di oggi, 27 ottobre 2021. Per oggi sono previste precipitazioni “da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati sul settore sud-orientale ove i fenomeni assumeranno carattere più intenso e insistente, puntualmente moderati sul resto dell’Isola”.

Attesi, inoltre, venti “di burrasca nord-orientali sulla Sicilia sud-orientale, con raffiche di burrasca forte o tempesta sui settori costieri”. Forti i nord-orientali sul resto della Sicilia centro-orientale.

Per quanto riguarda i mari, invece, potrebbero risultare agitati o localmente molto agitati lo Ionio centro-meridionale e lo Stretto di Sicilia orientale mentre molto mossi potrebbero essere il resto dello stesso Ionio ed il resto dello Stretto di Sicilia.

Le temperature, poi, non dovrebbero subire variazioni di rilievo.

Di seguito l’ultimo avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico diffuso dalla Protezione Civile.

Meteo Catania: le previsioni per oggi e il rischio per i prossimi giorni

Cosa succederà, dunque, oggi a Catania? Secondo Ilmeteo.it, temporali si alterneranno a schiarite. In particolare, i primi sarebbero attesi nel corso della mattina, fino alle ore 13 circa. Tra le 14 e le 15, invece, son previste più deboli piogge. Nel pomeriggio, infine, il cielo sul capoluogo etneo dovrebbe risultare coperto. Le temperature si aggireranno, invece, intorno ai 19 o 20 gradi.

Ad ogni modo, si teme ancora per il prossimi giorni. Tra domani, giovedì 28 ottobre, e venerdì 29 ottobre non si esclude un peggioramento e, addirittura, la formazione di un ciclone mediterraneo dalle caratteristiche simil-tropicali denominato “Medicane”.