Meteo Catania, atteso ancora maltempo: nuova “allerta arancione”

Ancora allerta meteo "arancione" per la Sicilia orientale. Le previsioni estrapolate dall'avviso della Protezione Civile.

Meteo Catania: anche per domani è prevista per la zona un’allerta meteo “arancione”. Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha appena diramato l’ultimo avviso di rischio meteo-idrogeologico e idraulico.

In verità, nel documento, la Sicilia non è contrassegnata da un unico colore. Ciò perché è prevista allerta “arancione” (per rovesci e temporali) per la Sicilia orientale mentre per il resto dell’Isola (oltre che per determinati settori di Calabria e Sardegna) scatterà l’allerta “gialla”. Ciò varrà fino alle ore 24 di domani, 28 ottobre. Una situazione analoga a quella prevista per oggi.

L’avviso nel dettaglio

Secondo quanto si legge nell’avviso della Protezione Civile, sono previste “piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, con fenomeni più intensi dal pomeriggio sulla Sicilia sud-orientale“.