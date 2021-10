Maltempo a Catania, Pogliese: “Scuole chiuse giovedì e venerdì”

Studenti a casa anche nei prossimi giorni: è quanto annunciato dal sindaco Salvo Pogliese in persona. Chiuse anche le attività commerciali non essenziali.

A Catania stop ad attività didattiche e a quelle commerciali non essenziali anche nei prossimi giorni: è la misura necessaria annunciata ancora una volta da Salvo Pogliese, sindaco della città, al termine della riunione tenutasi in Prefettura.

“In 49 anni di vita vissuta in questa città non avevo mai vissuto questo fenomeno – ha ammesso oggi il primo cittadino – Domani e venerdì resteranno chiuse le scuole e le attività commerciali non essenziali almeno per quanto riguarda Catania, poi saranno gli altri sindaci a fare le opportune valutazioni.

Con la Protezione civile, la Prefettura e le forze dell’ordine siamo una squadra – ha continuato – stiamo combattendo in maniera assolutamente sinergica all’interno di un contesto emergenziale quale è stato quello delle scorse ore”.

Il sindaco ha, infine, brevemente descritto la realtà di alcune zone di Catania, visitate dopo quanto accaduto ieri.

“Sono stato nel centro storico e in alcuni quartieri periferici e non avevo mai visto immagini di devastazione simili – ha, infine, ammesso, Salvo Pogliese – : fenomeni emergenziali che hanno determinato nel caso specifico millimetri di pioggia mai registrati. Le immagini della Pescheria sono emblematiche: non era un fiume in piena, era un lago che sommergeva il livello di piazza Duomo”.